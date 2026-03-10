Licitația pentru vânzarea Hotelului Central din Ploiești a eșuat

Compania FEPER București nu a reușit să vândă, prin licitație, Hotelul Central din Ploiești pe care îl are în proprietate. Prețul era de 10 milioane de euro.

Niciun cumpărător dispus să achite 10 milioane de euro

Reprezentanții companiei FEPER au informat Bursa de Valori București că procedura de licitație publică pentru vânzarea hotelului Central din Ploiești s-a încheiat fără succes.

„Consiliul de Administraţie al Societăţii FEPER S.A. aduce la cunoştinţă acţionarilor şi investitorilor încheierea fără succes a procedurii de organizare a licitaţiei publice cu strigare având ca obiect vânzarea Hotelului Central din Ploieşti, la un preţ cel puţin egal cu preţul de pornire a licitaţiei, respectiv echivalentul a 10.000.000 euro + TVA, la cursul BNR din ziua plăţii (vânzare în regim de taxare inversă), drept pentru care în data de 19.03.2026 nu se va organiza licitaţia publică cu strigare”, se arată în anunțul publicat la BVB, citat de Ziarul Financiar.

Ce include proprietatea scoasă la vânzare

Complexul Hotelier Central din Ploiești, scos la vânzare, este format din mai multe terenuri și construcții:

teren de 837 mp și clădire hotelieră (S+P+3E+M), cu suprafață desfășurată de 2.772 mp;

teren de 413 mp și construcție cu suprafață desfășurată de 1.790 mp;

teren de 1.948 mp și construcție cu suprafață desfășurată de 9.571 mp.

Imobilele sunt înscrise în cărțile funciare ale municipiului Ploiești și se vindeau doar în integralitate, fără posibilitatea unei vânzări fracționate.

Prețul de pornire a fost stabilit la 10.000.000 euro + TVA (în regim de taxare inversă), la cursul BNR din ziua plății, cu un pas de licitație de 100.000 euro. Pentru participare era necesară o garanție de 10% din prețul de pornire, respectiv 1.000.000 euro. Cel mai probabil licitația va fi reluată.