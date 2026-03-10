- Publicitate -
300.000 de lei amenzi în Prahova, în februarie, în urma controalelor ITM

inspector itm prahova controale
În luna februarie 2026, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Prahova a desfăşurat, 259 de acţiuni de control. În timpul controalelor au fost aplicate sancțiuni contravenționale constând în avertismente sau, în situaţiile în care s-a constatat ca faptele au avut un grad de pericol social concret ridicat, cu amenzi contravenţionale. Valoarea totală a amenzilor aplicate în luna februarie 2026 fiind de 299.000 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 153 controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 239.000 lei. Cu ocazia controalelor efectuate, inspectorii de muncă au depistat nouă persoane care prestau muncă nedeclarată şi au sancţionat opt angajatori cu o amenzi în valoare totală de 200.000 lei.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a fost efectuat un număr de 106 controale, aplicându-se 12 amenzi în valoare de 60.000 de lei. Angajatorii au comunicat către ITM Prahova 46 evenimente, în urma cercetărilor urmând să se stabilească caracterul acestora, respectiv dacă sunt accidente de muncă sau accidente în afara muncii.

De asemenea, inspectorii de muncă au dispus oprirea din funcţiune a cinci echipamente de muncă pentru că exista pericol de accidentare.

Controalele ITM vor continua

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova va continua controalele în vederea reducerii incidenței muncii nedeclarate la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domenii de activitate în care s-a constatat o incidență mare a acestui fenomen.

„Impactul social negativ al muncii nedeclarate și subdeclarate ne afectează pe toți, indiferent de statutul fiecăruia: salariat, angajator, beneficiar al unor servicii și suntem conștienți că avem o mare responsabilitate socială, iar acest lucru ne obligă să fim intoleranți față de aceste practici.

De asemenea, vom continua să venim în întâmpinarea angajatorilor care au nevoie de sprijinul nostru, printr-o interacțiune reală și eficientă cu aceștia. Avem în vedere întâlniri de lucru și comunicări directe cu angajatori reprezentativi din diferite domenii de activitate economică, întrucât am constatat că sunt benefice pentru echilibrarea raporturilor de muncă dintre salariați, angajator și autoritatea de control”, au transmis reprezentanții ITM Prahova.

