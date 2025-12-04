Lanțul Annabella a finalizat preluarea magazinelor Mega Image. Câte sunt în Prahova

O parte din magazinele Profi și Mega Image au fost preluate de lanțul românesc Annabella. Mai exact, 87 din magazinele Mega Image au fost cedate de retailer pentru ca acesta să poată finaliza cumpărarea magazinelor Profi. Aceasta a fost o condiție impusă de Consiliul Concurenței

Cele 87 de magazine, aflate pe întreg teritoriul țării, au fost preluate de Annabella, un lanț românesc de magazine controlat de antreprenorii vâlceni Dan-Constantin și Dorina Mutu, care mai dețin și fabrica de conserve Râureni. Din grup mai fac parte și o fermă și mai multe sere.

Marți, 2 decembrie a fost finalizată această preluare, potrivit anunțului oficial al companiei. Potrivit acestuia, preluarea marchează „o etapă esențială în dezvoltarea” lanțului românesc de magazine retail.

„Am finalizat cu succes preluarea celor 87 de magazine Profi și Mega Image, un moment care marchează o etapă esențială în dezvoltarea noastră.

Le mulțumim tuturor colegilor și partenerilor care au contribuit la această reușită. Munca, dedicarea și spiritul de echipă ne-au adus mai aproape ca oricând de obiectivul nostru: o prezență națională puternică.

Drumul nu se oprește aici — călătoria continuă, iar împreună vom construi o rețea tot mai aproape de fiecare comunitate din România”, a fost anunțul publicat de reprezentanții Annabella pe Facebook.

Mega Image a fost obligată de Consiliul Concurenței să cedeze 87 de magazine

Proprietarul lanțului de magazine Mega Image, Ahold Delhaize, a anunțat la începutul acestui an, că a finalizat achiziția rețelei de magazine Profi Rom Food SRL (Profi) de la MidEuropa, într-o tranzacție evaluată la 1,3 miliarde EUR.

În decembrie 2024, Consiliul Concurenței a transmis lista condițiilor pe care Mega Image trebuie să le îndeplinească pentru a putea achiziționa Profi. Printre acestea, Mega Image trebuia să cesioneze 87 de magazine din 44 de localități în care activitățile sale și ale Profi se suprapuneau.

Potrivit Profit.ro, dintre cele 87 de magazine cedate către Annabella, 82 au fost operate de Profi și cinci au fost operate de Mega Image.

Până la preluarea celor 87 de magazine de la Mega Image, rețeaua Annabella număra peste 118 magazine în patru județe – Vâlcea, Argeș, Olt și Dâmbovița – dezvoltate pe trei concepte de retail diferite – Annabella A-Z, Annabella Zilnic și Annabella Standard.

Odată cu preluarea locațiilor de la Mega, rețeaua Annabella numără acum peste 200 de magazine în întreaga țară. În Prahova, Annabella are cinci magazine, unul în Ploiești, unul în Filipeștii de Pădure, unul în Breaza, unul în Bușteni și unul în Azuga.