Un nou lanț de supermarketuri intră în Prahova. Cine deține Annabella

Un nou lanț de supermarketuri intră în Prahova. Este vorba de Annabella, o afacere 100% românească.

Consiliul Concurenței și-a anunțat ieri acordul de principiu ca retailerul Annabella SRL să cumpere cele 87 magazine pe care Mega Image s-a angajat să le cesioneze. Decizia a fost impusă de autoritate pentru a putea finaliza preluarea de către Mega Image a lanțului de magazine Profi.

”Mega Image s-a angajat să cesioneze 87 de magazine din 44 de localități în care activitățile celor două companii se suprapun și ar putea conduce la reducerea posibilităților de alegere ale consumatorilor” se arată în comunicatul oficial al Consiliului Concurenței.

Pe lista localităților din Prahova unde mai multe magazine Mega Image vor fi preluate de Anabella figurează Ploiești, Azuga, Breaza și Bușteni.

Cine sunt proprietarii lanțului de magazine Anabella

Povestea brandului Annabella a început la patru ani după Revoluție, cu un magazin în care se vindeau fructe și legume. Proprietarii sunt soții Dorina și Dan Mutu, care mai dețin și fabrica de conserve Râureni. Din grup mai fac parte și o fermă și mai multe sere.

În prezent are 118 magazine în județele Argeș, Brașov, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Olt și Vâlcea. După tranzacție, Annabella va avea peste 200 de magazine în toată țara, inclusiv în Prahova. Astfel, va ajunge unul dintre cei mai importanți jucători din retailul alimentar din România.