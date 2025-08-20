- Publicitate -

Un nou lanț de supermarketuri intră în Prahova. Cine deține Annabella

Marius Nica
Un nou lanț de supermarketuri intră în Prahova. Este vorba de Annabella, o afacere 100% românească.

Consiliul Concurenței a obligat Mega Image să renunțe la 87 de magazine

Consiliul Concurenței și-a anunțat ieri acordul de principiu ca retailerul Annabella SRL să cumpere cele 87 magazine pe care Mega Image s-a angajat să le cesioneze. Decizia a fost impusă de autoritate pentru a putea finaliza preluarea de către Mega Image a lanțului de magazine Profi.

”Mega Image s-a angajat să cesioneze 87 de magazine din 44 de localități în care activitățile celor două companii se suprapun și ar putea conduce la reducerea posibilităților de alegere ale consumatorilor” se arată în comunicatul oficial al Consiliului Concurenței.

Pe lista localităților din Prahova unde mai multe magazine Mega Image vor fi preluate de Anabella figurează Ploiești, Azuga, Breaza și Bușteni.

Cine sunt proprietarii lanțului de magazine Anabella

Povestea brandului Annabella a început la patru ani după Revoluție, cu un magazin în care se vindeau fructe și legume. Proprietarii sunt soții Dorina și Dan Mutu, care mai dețin și fabrica de conserve Râureni. Din grup mai fac parte și o fermă și mai multe sere.

Eveniment

Motivul pentru care DNA Ploiești a fost desființată

Șeful DNA, Marius Voineag, susține că Serviciul Teritorial DNA Ploiești nu a fost desființat, ci reorganizat, potrivit presshub.ro. Vă reamintim că serviciul teritorial Pitești al...
În prezent are 118 magazine în județele Argeș, Brașov, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Olt și Vâlcea. După tranzacție, Annabella va avea peste 200 de magazine în toată țara, inclusiv în Prahova. Astfel, va ajunge unul dintre cei mai importanți jucători din retailul alimentar din România.

"Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova

1
În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

4
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

2
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
Exclusiv

Consilier din Filipeștii de Pădure acuză o amenințare "îți dau cu bâta-n cap"

0
Ligia Bucurică, consilier local în comuna Filipeștii de Pădure...
Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Administrație

Concurs pentru două posturi în cadrul Primăriei Ploiești

0
Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) din cadrul Primăriei Ploiești...
Economic

Centura Bușteni-Azuga. A fost emisă autorizația de construire

0
Pas important pentru viitoarea centură ocolitoare a stațiunilor de...
Eveniment

Motivul pentru care DNA Ploiești a fost desființată

1
Șeful DNA, Marius Voineag, susține că Serviciul Teritorial DNA...
Eveniment

Bărbat oprit la accidentul de pe A3 lovit de o ambulanță

0
Un bărbat care a oprit pe A3, la scurt...
Viața Prahovei

Când poate să-ți intre administratorul de bloc în apartament

0
Viața la bloc vine la pachet cu o serie...
Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

3
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

5
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
Centura Bușteni-Azuga. A fost emisă autorizația de construire

Marius Nica -
Pas important pentru viitoarea centură ocolitoare a stațiunilor de...

Fonduri PNRR pentru proiecte finalizate până la finalul lunii

Corina Matei -
Luni, 18 iunie 2025, premierul Ilie Bolojan a declarat...

Șoferii de camioane, taxați la rovinietă în funcție de distanță

Marius Nica -
Schimbare majoră la plata rovinietei până la sfârșitul anului...

Investiții Petrotel Lukoil în protecția mediului înconjurător

Observatorul Prahovean -
În ultimii zece ani, Lukoil a investit la rafinăria...
Programul Rabla va fi reluat, dar cu buget mai mic

Roxana Tănase -
Programul Rabla plus și Rabla clasic va fi reluat,...

România își menține rating-ul de țară la „BBB minus". Anunțul Fitch

Ciprian Pap -
Fitch menține ratingul de țară al României la „BBB...

Impozite mai mari pentru chirii și câștiguri la bursă

Roxana Tănase -
Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică proiectul cu...

Lista investițiilor "tăiate" de guvern. E afectată A 7

Marius Nica -
Guvernul pregătește o ordonanță de guvern prin care va...

