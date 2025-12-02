Ședință de urgență la Ministerul Energiei după oprirea centralei de la Brazi

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat o ședință de urgență după ce a fost oprită centrala electrică de la Brazi, din cauza crizei apei de la Paltinu.

Potrivit digi24.ro, se caută soluții pentru compensarea producției de energie în sistemul național din alte surse. Centrala OMV Petrom de la Brazi asigura 10% din necesarul energetic al țării.

Reamintim că centrala de la Brazi nu mai poate funcționa fără apa care era livrată din barajul Paltinu.

Peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița nu au apă curentă de patru zile, după ce stația de tratare de la Voila nu a mai putut procesa apa plină de aluviuni din barajul Paltinu.

