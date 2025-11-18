Eveniment special BIZZ.CLUB Ploiești, cu primarul Mihai Polițeanu

Joi, 27 noiembrie, la Teatrul Nației, va avea loc întâlnirea BIZZ.CLUB Ploiești. Invitat va fi primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, care va purta un dialog deschis cu antreprenorii din club și invitații lor.

”Ani la rând, colaborarea reală dintre mediul de afaceri și administrație a lipsit, iar acest lucru s-a simțit în ritmul orașului. Invitatul nostru, primarul Mihai Polițeanu, recunoaște deschis acest lucru și spune clar că unul dintre motivele pentru care Ploieștiul a rămas în urmă este tocmai absența unei relații autentice cu antreprenorii” au transmis organizatorii evenimentului.

Temele abordate în cadrul întâlnirii vor fi: direcțiile de dezvoltare ale orașului, proiecte comune între antreprenori și administrație, oportunitățile în care mediul privat poate fi parte activă și cum putem construi împreună un Ploiești mai funcțional și mai prietenos cu businessurile locale.

Înscrierile la eveniment se fac aici: https://share.hsforms.com/1HuczkPfsRJq8xbclTJxlkQ42hv7

”Dacă ești antreprenor în Ploiești, nu rata această întâlnire. E o șansă rară de a pune întrebări, de a înțelege viziunea administrației și de a participa activ la conversațiile care influențează direct mediul de afaceri” este invitația lansată de BIZZ.CLUB Ploiești.