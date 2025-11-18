Ce impozite și taxe vor fi majorate în 2026

Marți 18 noiembrie 2025, Parlamentul adoptă noile măsuri fiscale pe care Guvernul și-a asumat răspunderea pe 1 septembrie 2025, dar care au fost blocate la Curtea Constituțională. Este vorba de măsurile legislative cunoscute ca fiind „pachetul al doilea”. Acestea urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Principala modificare este creșterea impozitelor pe locuințe.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat că, odată cu adoptarea legii, impozitele pe proprietate și taxele auto pentru persoanele fizice vor crește. El a justificat aceste măsuri prin necesitatea reducerii deficitului bugetar și a închiderii breșelor fiscale provocate de pierderile din TVA și insolvențele artificiale.

Crește impozitul pe locuințe

În ceea ce privește creșterea impozitului pe locuințe, valorile impozabile vor fi actualizate de 2,68 ori, deoarece cifrele folosite în prezent sunt bazate pe evaluări din 2015.

Deși Guvernul a introdus un mecanism tranzitoriu până în 2027, când România ar urma să treacă la impozitarea pe valoarea de piață, majorările se vor resimți încă din 2026, scrie Digi24.

Noile valori impozabile prevăzute în lege sunt de 2.677 lei/mp pentru locuințele cu utilități, față de 1.492 lei/mp în prezent, și 1.606 lei/mp pentru locuințele fără utilități, față de 894 lei/mp.

Pentru clădirile rezidențiale cu valori de peste 2,5 milioane lei va fi introdusă o taxă suplimentară de 0,9% aplicată sumei care depășește acest prag.

În ceea ce privește impozitul auto, acesta va crește și el, în funcție de gradul de poluare. Astfel, pentru un motor între 1,6 și 2,0 litri, impozitul anual va varia între 237 și 297 de lei pentru mașinile Euro 0-Euro 3 și între 213 și 267 de lei pentru mașinile Euro 5. Cu cât norma de poluare este mai veche, cu atât suma de plată crește.

Mașinile electrice vor avea o taxă fixă de 40 de lei pe an, iar pentru autoturismele care depășesc valoarea de 375.000 lei se introduce un impozit suplimentar de 0,9% aplicat sumei care depășește plafonul.

Veniturile din activități independente vor fi și ele taxate suplimentar

Veniturile din activități independente vor fi și ele taxate suplimentar. Astfel, persoanele care obțin venituri din activități independente vor plăti contribuții mai mari.

Baza de calcul pentru contribuția la sănătate (CASS) crește la 72 de salarii minime brute pe țară, o modificare cu impact semnificativ asupra PFA-urilor, profesiilor liberale și micilor antreprenori.

Pentru SRL-urile cu cifră de afaceri netă de peste 400.000 lei, capitalul social minim devine 5.000 de lei. Pentru firmele nou înființate, pragul minim este stabilit la 500 de lei, potrivit sursei citate.

Legea introduce și noi măsuri privind disciplina financiară: firmele care nu au cont bancar în România sau nu depun situațiile financiare timp de cinci luni pot fi declarate inactive, iar după un an pot fi dizolvate.

Pentru închirierile în regim hotelier, inclusiv cele prin platforme precum Airbnb, venitul net va fi calculat aplicând o cotă forfetară de 30%.

În cazul proprietăților destinate cazării cu mai mult de șapte camere, activitatea va fi considerată una independentă și taxată ca atare.

Câștigurile obținute din tranzacționarea monedelor virtuale vor fi impozitate cu 16%, exceptând sumele mici, care rămân neimpozabile conform regulilor actuale.

Sursa: Digi24