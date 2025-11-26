- Publicitate -
Accident pe DN 1, la Predeal. Trafic blocat

Marius Nica
Foto cu caracter ilustrativ

Un accident rutier s-a produs, în această după-amiază, pe DN 1 Ploiești-Brașov, la kilometrul 140, în zona localității Predeal, județul Brașov.

Din primele informații, în coliziune au fost implicate un autotren și o autoutilitară. Accident s-a soldat cu rănirea unei persoane, ce este conștientă și evaluată medical.

Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Brașov, circulându-se alternativ pe celălalt fir.

Se estimează reluarea normală a circulației după ora 16:00.

