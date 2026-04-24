Câmpina nu mai are bani să toaleteze copacii. Primăria nu poate plăti lucrările fără buget

Întârzierea aprobării bugetului național lovește și în activitatea Primăriei, care a anunțat nu mai poate continua lucrările de toaletare a copacilor. Fără buget local aprobat, autoritățile nu au voie să încheie contracte noi, inclusiv cu alpiniștii utilitari.

- Publicitate -

Lipsa banilor, a anunțat primarul Irina Nistor, (PSD) a dus deja la oprirea parțială a intervențiilor.

„În absența unui buget aprobat, nu pot fi încheiate noi contracte de prestări servicii, inclusiv cu alpiniștii utilitari. (…) În aceste condiții, pot fi realizate doar intervenții minore de către Serviciul de Administrare a Spațiilor Verzi”, au transmis cei din administrația locală.

- Publicitate -

Aceștia au mai precizat că, până acum, orașul funcționat pe baza regulii de 1/12 din bugetul anului trecut, însă această soluție a ajuns la limită și nu mai poate acoperi nevoile orașului.

Potrivit calendarului, bugetul local al Câmpinei ar urma să fie aprobat în luna mai, după adoptarea bugetului național. Până atunci, lucrările rămân blocate.