Observatorul PrahoveanAdministrație

Reguli noi pentru „Republica de sub Castani”. Propuneri privind organizarea evenimentelor din Ploiești

Marius Nica
Ploiești - Republica-de-sub-castani

Consilierul local Mihai Apostolache ( Partidul România în Acțiune) a anunțat că a inițiat două proiecte de hotărâre care vizează organizarea evenimentelor publice și actualizarea regulamentelor comerciale din municipiu.

Potrivit lui Apostolache, măsurile sunt menite să asigure ”o organizare mai riguroasă a activităților din oraș și să răspundă așteptărilor comunității privind desfășurarea evenimentelor în condiții care să protejeze patrimoniul urban și confortul locuitorilor”.

„Republica de sub Castani”,  regulament dedicat

Unul dintre proiecte vizează evenimentul „Republica de sub Castani”, care, în urma experienței din 2025, ar urma să fie tratat ca un proiect complex, nu ca un simplu eveniment ocazional.

Conform propunerii prezentate de consilierul local, activitățile ar urma să fie împărțite în trei zone distincte, pentru a evita aglomerația și degradarea spațiilor publice.

Astfel, pe Bulevardul Independenței, cunoscut drept „Bulevardul Castanilor”, ar urma să fie organizate exclusiv activități de mișcare și recreere, precum sport, dans, fitness sau activități pentru copii.

În această zonă ar putea fi interzise unitățile de alimentație publică, vehiculele grele și scenele de mari dimensiuni, pentru a proteja arborii și infrastructura existentă, dar și pentru a asigura liniștea necesară în apropierea Spitalului de Pediatrie.

În schimb, concertele și evenimentele cu un număr mare de participanți ar urma să fie organizate în zona Sălii Sporturilor, iar centrul pietonal ar deveni spațiul dedicat activităților culturale, producătorilor locali și artizanilor.

Modificări și pentru regulamentul spațiilor comerciale

Cel de-al doilea proiect vizează actualizarea regulamentului privind amplasarea spațiilor comerciale provizorii. Printre modificări se numără includerea Zilei Culturii Naționale, sărbătorită pe 15 ianuarie, în lista evenimentelor pentru care pot fi amplasate standuri de carte și artizanat.

Totodată, proiectul „Republica de sub Castani” ar urma să fie eliminat din regulamentul general al evenimentelor ocazionale, urmând să fie gestionat printr-un cadru distinct.

Consilierul local susține că aceste măsuri ar contribui la o organizare mai eficientă a evenimentelor din oraș și la creșterea atractivității municipiului pentru locuitori și vizitatori.

Documentele depuse de consilierul local pot fi accesate aici:

referat de aprobare3
referat de aprobare2
hotarare republica de sub castani
hotarare regulament

Exclusiv

