Prefectura Prahova scapă de disponibilizări întrucât instituția are deja mai puțini angajați decât numărul maxim prevăzut în noua organigramă.

Prefectul județului, Daniel Nicodim, a explicat că, la nivelul prefecturilor se aplică o reducere de 25% a numărului total de angajați. Situația din Prahova este diferită, în contextul în care instituția are un număr mult mai mic de posturi ocupate.

„În ceea ce privește Prefectura Prahova, actualmente, sunt 46 de posturi aprobate, iar pe noua organizare vor rămâne 37 de posturi aprobate.

Nu vor fi disponibilizări efective pentru că deja funcționăm sub cota de avarie, întrucât, în ultimul an, au fost foarte mulți colegi care au ieșit la pensie sau care au ales să părăsească instituția”, a explicat Daniel Nicodim, prefectul județului.

În prezent, la Prefectura Prahova sunt ocupate doar 34 de posturi, iar numărul maxim trebuie să fie 37.

Reamintim că, la finalul lunii februarie, Guvernul a aprobat reforma în administrație, care prevede reducerea cu 10% a posturilor ocupate, dar și diminuarea cheltuielilor de personale la nivelul primăriilor.

La nivelul județului Prahova, procesul de restructurare vizează aproximativ 1.600 de posturi din administrațiile locale. Termenul-limită pentru finalizarea reorganizării administrative este 1 iulie 2026. (Detalii AICI).