Cozi la Finanțele Locale. Ploieștenii se grăbesc să achite impozitele pentru reducerea de 10%

La toate casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, luni, s-au format cozi pentru plata impozitelor la bugetul local. Explicația este că tot mai mulți ploieșteni se grăbesc să-și achite, cu anticipație, dările la bugetul local pentru a beneficia de bonificația de 10%. Termenul limită este 31 martie.

- Publicitate -

După o perioadă de ezitare la începutul anului, când contribuabilii au așteptat eventuale modificări legislative, numărul plăților a crescut semnificativ în ultimele zile.

- Publicitate -

Luni, încă de la primele ore, s-au format cozi la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

„Se apropie termenul limită până la care pot achita cu anticipație, beneficiind astfel de bonificația de 10%”, a declarat Simona Dolniceanu, directorul SPFL Ploiești.

Zeci de mii de ploieșteni și-au plătit deja impozitele

Potrivit instituției, până la data de 23 martie 2026, aproape 84.000 de ploieșteni și-au achitat taxele și impozitele locale, dintre care aproximativ 75.000 au beneficiat de reducerea de 10%.

- Publicitate -

La nivelul municipiului Ploiești sunt înregistrate aproximativ 140.000 de roluri fiscale.

Termenul limită până la care se acordă bonificație de 10% pentru plata taxelor și impozitelor locale cu anticipație este de 31 martie.

Reamintim faptul că anumite categorii de persoane beneficiază de reduceri ale impozitelor, inclusiv pentru imobilele vechi și pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat.