Groapă deosebit de periculoasă pe strada Theodor Aman din Ploiești

Gropile în Ploiești sunt o problemă la ordinea zilei. Administrația plombează una, peste noapte răsar alte două. Cam aceasta este senzația pe care o trăiesc ploieștenii. Să fie de vină proasta calitate a asfaltului sau lucrări realizate în bătaie de joc, nu se știe. Cert este că Ploieștiul este plin de gropi care, pe zi ce trece, devin tot mai periculoase.

Este și cazul sesizat de un ploieștean cu privire la o groapă de pe strada Pictor Theodor Aman din Ploiești. Parcă peste noapte, groapa a căpătat proporții și a devenit deja periculoasă, mai ales în contextul vremii. Frunzele căzute o acoperă și, astfel, fac imposibilă observarea ei la timp.

„Vă adresez această sesizare pentru a vă informa că pe strada Theodor Aman, Ploiești, Prahova, pe aleea dintre blocurile 29C si 30A, s-a format o groapă în carosabil, care se mărește vizibil de la o zi la alta.

După cum se poate observa și în fotografia atașată, asfaltul este crăpat și surpat, existând riscul ca deteriorarea să se agraveze și să devină un pericol atât pentru pietoni, cât și pentru autoturisme”, ne-a scris un cititor la redacție.

Așa cum se observă, dimensiunea gropii nu este deloc una de neglijat. Știm că nu există bani pentru asfaltări complete anul acesta, ne-a spus-o primarul Mihai Polițeanu cu subiect și predicat. Dar poate măcar de o plombă pentru această groapă să se găsească, între banii pentru luminițe și evenimente. Nu de alta, dar ploieștenii de aici chiar au nevoie ca pericolul reprezentat de această groapă să fie îndepărtat.