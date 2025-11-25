Târg de Crăciun la Ploiești. Cine va aprinde luminițele

Târgul de Crăciun din Ploiești se va deschide sâmbătă, 29 noiembrie, dată la care va avea loc și aprinderea iluminatului ornamental. La fel ca anul trecut, copiii vor fi cei care vor da startul Sărbătorilor de Iarnă la Ploiești prin aprinderea luminițelor.

- Publicitate -

Târgul de Crăciun va fi deschis, sâmbătă, de la ora 18.00, în centrul Ploieștiului. La fel ca anul trecut, copiii vor fi cei care vor aprinde luminițele la Ploiești. (Detalii AICI)

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), a anunțat că a început înscrierea celor mici care vor aprinde, în acest an, luminițele în Republica lui Moș Crăciun.

- Publicitate -

Mpmentul de aprindere a iluminatului ornamental va avea loc, la fel ca anul trecut, în zona unde este amenajat Târgul de Crăciun, respectiv în fața Palatului Administrativ din Ploiești.

Starul la înscriere

„Căutăm copii cu vârsta între 6 și 14 ani care vor să fie parte din acest moment special și să aprindă luminițele”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului, care a publicat și procedura de înscriere pentru realizarea tragerii la sorți a celor patru copii care vor apăsa pe „butonul roșu”.

„Vă rugăm să completați formularul online până vineri, 28 noiembrie, ora 13:00, pentru a putea realiza tragerea la sorți în aceeași seară.

- Publicitate -

Tragerea la sorți

Va avea loc pe 28 noiembrie, seara, în direct, pe canalele oficiale ale Primăriei Municipiului Ploiești.

Participare

Copiii selectați trebuie să fie însoțiți de un părinte sau tutore legal pe durata evenimentului. Câștigătorii vor fi contactați în urma procesului de extragere. Sâmbătă, 29 noiembrie, cei patru copii selectați vor aprinde luminițele”.

Înscrierile au loc AICI.