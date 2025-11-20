Primăria Ploiești, despre poluare: Peste 1200 de depășiri sau valori critice

Primăria Ploiești susține că, de la începutul anului, au fost raportate 1.211 episoade de depășiri (pentru H2S și PM10) sau valori critice (pentru benzen, toluen și xileni) pe intervale de 30 de minute. „Raportat la acest număr uriaș de incidente, acțiunile și măsurile luate de Garda de Mediu Prahova sunt insuficiente și neconvingătoare”, susțin reprezentanții Primăriei Ploiești.

- Publicitate -

La scurt timp după vizita în Prahova a comisarului șef al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, (detalii AICI), Primăria Ploiești a prezentat un raport cu privire la depășirile înregistrate la anumiți indicatori la nivelul municipiului, de la începutul anului.

În perioada ianuarie–noiembrie 2025, potrivit Primăriei Ploiești, au fost raportate 1.211 episoade de depășiri (pentru H2S și PM10) sau valori critice (pentru benzen, toluen și xileni) pe intervale de 30 de minute.

- Publicitate -

„Mirosurile persistente și înțepătoare reclamate recurent de ploieșteni sunt cele de sulf și/sau produse petroliere.

Ani de zile, comunicatele de presă ale Gărzii de Mediu Prahova au relativizat amploarea fenomenului și au atras nemulțumirea generală a comunității”, se arată în situația prezentată de Primăria Ploiești.

1.211 episoade de depășiri, la Ploiești

Primăria Ploiești a centralizat depășirile concentrațiilor maxim admisibile pentru hidrogen sulfurat și PM10, precum și a valorilor critice atinse pentru compușii organici volatili, pe baza datelor raportate de operatorii industriali și APM Prahova.

- Publicitate -

„Analiza confirmă cu date oficiale ceea ce cetățenii resimt frecvent în oraș: episoade repetitive de disconfort olfactiv, corelate cu indicatori industriali precum hidrogenul sulfurat (H₂S) și compușii organici volatili (BTEX):

Până la 12 noiembrie, deci pe parcursul a 322 de zile, au fost raportate 1.211 episoade de depășiri (pentru H2S și PM10) sau valori critice (pentru benzen, toluen și xileni) pe intervale de 30 de minute, cu vârfuri în lunile februarie și august;

Din cele 1.211 episoade, 439 au fost pentru H₂S, 117 pentru PM10, 1 pentru ozon, 6 pentru SO₂ (depășiri), iar 240 pentru benzen, 309 pentru toluen și 93 pentru xileni (valori critice).

Am identificat și depășiri de peste 7-8 ori ale concentrației maxime admisibile (de ex: H2S pe 2 noiembrie 2025 la ora 12 noaptea sau H2S pe 3 noiembrie la 7.30 dimineața)”, se arată în situația prezentată de Primăria Ploiești.

Primăria Ploiești: Acțiunile Gărzii de Mediu Prahova, insuficiente și neconvingătoare

„În cazul compușilor din grupul BTEX vorbim de valori critice, în loc să le definim ca depășiri, pentru că legislația românească este neclară, limitată sau inexistentă cu privire la acestea. Am raportat valorile măsurate la standarde internaționale și ele sunt cel puțin critice pentru sănătatea umană.

Depășirile și valorile critice apar preponderent seara și noaptea, exact în intervalele în care cetățenii semnalează mirosul puternic și în care controalele sunt inexistente;

- Publicitate -

Raportat la acest număr uriaș de incidente, acțiunile și măsurile luate de Garda de Mediu Prahova sunt insuficiente și neconvingătoare;

Cea mai mare amendă din 2025 (de circa 50.000 de euro) a Gărzii de Mediu Prahova a fost împotriva Primăriei Ploiești cu pretextul că a fost distrusă iarba pe câteva sute de metri pătrați din cauza ploieștenilor care au călcat pe ea în timpul unor evenimente comunitare organizate de Primărie în timpul verii (iarba, astăzi, este perfectă și s-a regenerat în mod natural, iar Primăria a dat în judecată Garda de Mediu Prahova). În schimb, cea mai mare amendă dată unui poluator industrial în 2025 este de 20.000 de euro”, a mai precizat Primăria Ploiești.

Măsuri anunțate de Primăria Ploiești

Primăria a anunțat că are în desfășurare procedura de achiziție pentru implementarea unui sistem digital integrat, care va permite:

- Publicitate -

preluarea în timp real a datelor transmise de operatorii industriali către APM;

centralizarea automată a tuturor indicatorilor relevanți;

publicarea transparentă a valorilor, într-un format accesibil pentru cetățeni;

– monitorizarea continuă a indicatorilor cu impact olfactiv: H₂S, benzen, toluen, xilen.

„Acest sistem va permite reacții mai rapide, informare publică imediată și un nivel crescut de responsabilitate pentru operatorii industriali. Pentru a realiza acest lucru, am solicitat Ministerului amendarea legislației.

Primăria are în desfășurare procedură pentru achiziția unui grup de motoare în cogenerare de 40Mw pentru sistemul de termoficare al Ploieștiului în vederea reducerii consumului de gaz și generării de CO2”, a mai precizat Primăria Ploiești care a anunțat alte două măsuri: achiziția a 20 de tramvaie noi, nepoluante, dar și extinderea spațiilor verzi din municipiu.