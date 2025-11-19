Vârf de poluare în Ploiești. Explicațiile Gărzii Naționale de Mediu

La Ploiești a existat vârf de poluare, în luna octombrie, la indicatorul hidrogen sulfurat. Timp de 20 de zile s-au înregistrat 49 de depășiri, ceea ce denotă o creștere alarmantă a numărului total de depășiri. Totul a ieșit la iveală, miercuri, în timpul conferinței de presă la care a participat comisarul șef al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan.

Ploieștenii au reclamat de nenumărate ori aerul irespirabil din Ploiești, iar incidente de acest fel au existat aproape zilnic. (Detalii AICI)

La inițiativa prefectului județului, Daniel Nicodim, miercuri, la Ploiești, a avut loc o întâlnire cu autoritățile de mediu, dar și cu reprezentanți ai DSP Prahova și primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, întâlnire la care a participat comisarul șef al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan.

În urma discuțiilor care au durat mai bine de două ore, măsurile anunțate vizează controale comune efectuate de autoritățile de mediu și reprezentanții DSP, înființarea unui dispecerat la Direcția de Mediu Prahova, precum și asigurarea unei permanențe.

Ce este, însă, îngrijorător? Faptul că, în luna octombrie, la nivelul municipiului Ploiești, într-un interval de 20 de zile au fost înregistrate 49 de depășiri pentru indicatorul hidrogen sulfurat.

Asta în condițiile în care autoritățile de mediu susțineau că nu au existat depășiri sau că au fost cel mult creșteri punctuale.

Vârf de poluare în luna octombrie, la Ploiești

Îngrijorător este faptul că, potrivit prefectului județului, Daniel Nicodim, numai în luna octombrie 2025, la Ploiești a existat un număr de 49 de depășiri pentru indicatorul hidrogen sulfurat.

Mai exact, prefectul a susținut că, pe parcursul ultimilor 3 ani, „hidrogenul sulfurat a înregistrat frecvente depășiri ale concentrațiilor maxime pentru probe medii de scurtă durată, de 30 de minute, îndeosebi în zona de Nord a Ploieștiului.

În 2023 au fost înregistrate un număr de 117 depășiri, în anul 2024 un număr total de 88 de depășiri, iar în perioada 06.10 – 26.10.2025 un număr total de 49 de depășiri, ce denotă o creștere alarmantă a numărului total de depășiri”, a precizat Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova.

„Am avut această inițiativă pentru a stabili niște pași, clari, cât mai repede sper eu, pentru a lămuri toată această comunicare slabă în ceea ce privește disconfortul olfactiv și chestiunile legate de poluare în municipiul Ploiești”, a susținut Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova, una dintre propuneri vizând procedura serviciului de permanență.

Totodată, prefectul județului, a anunțat că un alt punct important al discuțiilor, a fost acela al unor controale comune al instituțiilor de mediu și al DSP-ului.

Cât de nociv este hidrogenul sulfurat

Hidrogenul sulfurat (H2S) are efecte nocive asupra stării de sănătate, în funcție de concentrații putând provoca nu doar iritații, oboseală și greață.

În concentrații mari, gazul incolor este extrem toxic, având un miros specific de ouă stricate.

Potrivit autorităților de mediu, concentrația maximă admisă de hidrogen sulfurat în aerul ambiant este de 0,015 mg/m3 aer (concentrație medie pentru 30 de minute) și de 0,008 mg/m3 aer (concentrație medie pentru 24 de ore).

Mihai Polițeanu: Nivelul meu de încredere în Garda de Mediu este zero și rămâne zero până la proba contrarie

Mult mai tranșant a fost primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, care a susținut că „nivelul de încredere al cetățenilor municipiului Ploiești și al meu personal în Garda de Mediu Prahova este zero şi va rămâne zero până la proba contrarie”.

„Din punctul meu de vedere, Garda de Mediu Prahova şi-a îndeplinit cel puțin nesatisfăcător atribuțiile pe care le are”, a spus Mihai Poliţeanu, care nu a ratat ocazia de a-i reaminti șefului Gărzii Naționale de Mediu că instituția pe care o conduce a amendat Primăria cu 60.000 de euro pentru iarba urcată de pe bulevard, în condițiile în care marii poluatori primesc amenzi mult mai mici.

Șeful Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, a susținut, însă, că există trei situații în care disconfortul olfactiv este poluare.

„Disconfortul olfactiv este poluare în trei situaţii în accepţiunea Gărzii Naţionale de Mediu: atunci când este însoţit de o depăşire a limitelor maxim admise, atunci când există o legătură de cauzalitate între exploatarea tehnologică cu nerespectarea condiţiilor din autorizaţia de mediu sau exploatarea fără autorizaţie de mediu.

În toate celelalte situaţii trebuie analizat care este impactul acestui miros asupra cetăţeanului”, a afirmat oficialul Gărzii Naționale de Mediu.

Primăria Ploiești vrea să cumpere soft pentru prelucrarea datelor de mediu

„La acest moment, noaptea când se întâmplă aceste episoade de creșteri punctuale din păcate oamenii sună doar la RASP ori la Poliția Locală. (…) Ăsta a fost un punct de discuție și a fost informat că Poliția Locală a informat direct Ministerul Mediului.

Am semnat adresa, tocmai pentru că nu răspunde nimeni la telefoanele de permanență”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului, care a anunțat că Primăria Ploiești intenționează să achiziționeze un soft pentru prelucrarea datelor de mediu..

„Noi, simultan, suntem în procedură de achiziție de către Primăria Ploiești a soft-ului necesar, pentru că am zis punem noi banii, dați-ne datele, le prelucrăm noi.

Softul este, în acest moment în achiziție”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului, care, împreună cu o echipă din primărie, a lucrat la un raport complet cu privire la numeroasele depășiri înregistrate la anumiți indicatori, începând din luna februarie, până în prezent.