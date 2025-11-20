- Publicitate -
Cât vor plăti ploieștenii impozitele pe locuințe în 2026

Marius Nica
Marius Nica

Parlamentul a votat săptămâna aceasta un nou pachet legislativ, care mărește impozitele pe locuințe și mașini în 2026. Potrivit calculelor Asociației Municipiilor, impozitele pentru case și apartamente vor crește, în medie, cu 70%.

Anul acesta, taxele și impozitele locale pentru clădiri s-au majorat, conform legii, cu rata inflației de 10,4%. Anul viitor, impozitele vor fi aproape duble.

Astfel, pentru o garsonieră, cu o suprafață de 30 mp, impozitul actual este de 106 lei. Anul viitor, impozitul va ajunge la aproape 180 de lei  (mai mare cu 70 de lei).

Pentru un apartament cu două camere, cu o suprafață de 50 mp, impozitul va fi în 2026 de aproape 300 de lei, față de 177 lei cât a fost în 2025 (mai mare cu 123 lei).

Pentru un apartament cu trei camere, cu o suprafață de 70 mp, noul impozit va ajunge la 421 de  lei, mai mult cu 173 de lei față de prezent.

Modalități de plată a taxelor și impozitelor locale la Ploiești

Serviciul Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești pune la dispoziţia contribuabililor mai multe modalităţi de plată.

  • în numerar/POS-uri prin casieriile Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti: strada Basarabi nr. 5, Șoseaua Vestului nr. 19, B-dul Independenţei nr.16, la parterul sediului Primăriei Municipiului Ploiești- Piața Eroilor nr.1A
  • plata prin ghiseul.ro,
  • plata cu telefonul prin aplicația ”Impozite și taxe locale Ploiești”,
  • plata prin intermediul ordinului de plată prin bancă

Program de lucru la casieriile SPFL Ploiești

  • luni – joi – 08.00 – 16.30
  • vineri – 08.00 – 14.00
  • casieria Basarabi nr. 5 – luni – vineri – 08.00 – 18.00

