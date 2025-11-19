Aplicația SMS pentru biletele TCE, în continuare indisponibilă

Mai mulți ploieșteni au reclamat că, în continuare, aplicația SMS pentru achiziționarea biletelor TCE este indisponibilă. Situația este posibil să persiste încă aproximativ două săptămâni.

La aproape două săptămâni de la modificarea tarifelor la biletele și abonamentele TCE, aplicația SMS pentru achiziționarea tichetelor de călătorie TCE prin SMS este în continuare indisponibilă.

„Am încercat să cumpăr bilet TCE prin SMS, iar aplicația este în continuare nefuncțională. Ce se întâmplă? În mesajul primit mă avertizează că am trimis eu codul incorect. Îmi spune tot mie să verific atent numărul liniei de transport TCE”, ne-a scris un cititor la redacție.

„Aveți idee când vor rezolva problema asta? Nu se mai poate da mesaj pentru achiziționarea de bilet TCE. De câteva săptămâni nu funcționează”, ne-a scis un alt ploieștean.

Aplicația prin SMS, momentan indisponibilă

Reprezentanții TCE Ploiești susțin că, într-adevăr, aplicația SMS pentru achiziționarea de bilete este în continuare indisponibilă, anunț postat inclusiv pe site-ul societății de transport. (Detalii AICI). Situația ar putea să persiste încă aproximativ două săptămâni.

„Achiziționarea prin SMS încă nu este disponibilă. Așa cum am discutat, durează cel puțin 30 de zile de la semnare implementarea”, au precizat reprezentanții TCE Ploiești.

Reamintim faptul că noile tarife pentru biletele TCE din Ploiești au intrat în vigoare începând cu data de 5 noiembrie.

La acea dată, administratorii aplicațiilor mobile au solicitat o perioadă de timp suplimentară pentru modificarea noilor modificări tehnice.

În momentul de față biletele TCE pot fi achiziționate direct de la tonete, de la automatele de bilete, iar în mijloacele de transport există modalitatea de plată a biletului prin POS, cu ajutorul cardului.