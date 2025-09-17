- Publicitate -
Apă caldă mai scumpă la Ploiești. Au apărut primele facturi

Roxana Tănase
La Ploiești, la avizierul blocurilor, a început să fie afișată întreținerea pe luna august după aprobarea majorării TVA-ului. Chiar dacă tarifele la gigacalorie și apă s-au menținut la același nivel, apa caldă este mai scumpă la Ploiești din cauza majorării TVA-ului.

Factura la întreținere pe luna august a început, de ieri, să fie afișată la avizierul blocurilor din Ploiești.

Chiar dacă tariful la gigacalorie nu a fost majorat, principala creștere se regăsește acum la factura de apă caldă. Asta pentru că TVA-ul a crescut, în acest caz, de la 19% la 21%.

Cu alte cuvinte, ca urmare a TVA-ului majorat, prețul a ajuns la 423 lei/Gcal, cu TVA 21% față de 416 lei cu TVA de 19%.

Cum se calculează prețul la apa caldă

Calculul pentru prețul unui mc de apă caldă va include prețul pentru agentul termic consumat pentru încălzirea apei, prețul apei reci/mc, precum și prețul pentru canalizare/mc.

Prin urmare, chiar dacă tariful la gigacalorie și la apa potabilă nu au fost majorate, ca urmare a creșterii TVA-ului au apărut primele efecte.

Astfel, la Ploiești, prețul la apa potabilă este de 4,76 lei/mc (exclusiv TVA), respectiv de 5,28 lei/mc cu TVA, după ce TVA-ul a crescut de la 9% la 11% inclus.

La canalizare, tariful este de 2,12 lei/mc (exclusiv TVA) și de 2,35 lei/mc (TVA 11% inclus).

„La apa caldă, după majorarea taxei  este cea mai mare creștere, având în vedere că TVA-ul a crescut de la 19% la 21%.

Factura la apă caldă diferă în funcție de consumul individual. La un bloc din Malu Roșu, de exemplu, apa caldă+canal costă 47,11 lei/mc. La alt bloc din zona de vest a orașului, unde este consumul mai mic, apa caldă costă 45 lei/mc

Prețul diferă în funcție de cantitatea de agent termic folosită pentru încălzirea apei consumate la respectivul imobil”, ne-a explicat un administrator de bloc.

Gigacalorie subvenționată până la 30 septembrie 2025

La Ploiești, prețul local facturat populației a rămas 350 de lei/Gcal, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată.

Potrivit unei hotărâri a Consiliului Local Ploiești, aprobată pe 31 martie 2025, a fost prelungită perioada pentru care se acordă subvenție de la bugetul local pentru agentul termic.

Astfel, „se acordă subvenția pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației și prețul local al energiei termice facturată populației, până la data de 30.09.2025”.

Reamintim faptul că prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației și prețul local al energiei termice facturată populației este de 605 lei/Gcal fără TVA.

Rămâne de văzut dacă, prin hotărâre de Consiliu Local va fi prelungită sau nu subvenționarea agentului termic și după data de 30 septembrie 2025.

