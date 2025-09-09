- Publicitate -

Termen limită pentru plata impozitelor fără penalități la Ploiești

Plata impozitelor și taxelor la Ploiești se plătesc, anual, în două tranșe. Cei care doresc să plătească dările la bugetul local fără penalități trebuie să se grăbească. Ultima zi în care se percep impozitele fără penalități este 30 septembrie.

Ultimul termen pentru plata impozitelor la Ploiești fără penalități este 30 septembrie 2025.

„Până la 30 septembrie se poate plăti cea de a doua jumătate din a doua rată din impozitul local datorat pe 2025.

De la 1 octombrie se calculează majorări de întârziere în cuantum de 1%/lună. La 31 martie 2025 erau încasări la persoane juridice pe clădiri de 92%.

La acest moment procentul de colectare la toate sursele este de aproape 100%”, a precizat Simona Dolniceanu, directorul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

Cei care au achitat integral impozitul până la 31 martie au beneficiat, la Ploiești, de o bonificație de 10%.

Cum pot fi achitate taxele și impozitele locale la Ploiești

Ploieștenii pot achita taxele și impozitele locale prin mai multe modalități.

  • Plata cu numerar

Plata cu numerar poate fi realizată apelând la casieriile situate pe strada Basarabi, nr. 5, Bulevardul Independenței, nr. 16, Șoseaua Vestului, nr. 19, Piața Eroilor nr. 1

  • Plata cu ordin de plată

Plata cu ordin de plată: Banca: Trezoreria Ploiesti, Beneficiar: Municipiul Ploiesti
C.U.I. 2844855

Pentru codul de cont corespunzator platii dorite, va rugam accesati Lista conturi IBAN

  • Plata cu card

Plata cu card (P.O.S.) se poate realiza în centrele din: Strada Basarabi nr.5, Bdul Independentei nr.16, Soseaua Vestului nr.19, Piata Eroilor nr.1:

  • Plata prin internet

Plata prin Internet: Adresa este: http://online.spfl.ro/plata
Autentificarea se face pe baza de cont de utilizator si parola. Parola de acces in sistem poate fi obtinuta prin completarea unui formular care poate fi descarcat de la urmatoarele linkuri:

Persoane Fizice – Persoane Juridice – Cererea va fi transmisa pe adresa de email: [email protected]

  • Plata cu telefonul

Utilizatorul si parola pot fi folosite și in aplicatia pentru terminale mobile disponibila pentru sistemele Android si IOS. Cu aceasta parola se poate vizualiza si achita impozitul datorat bugetului local al Municipiului Ploiesti.

  • Plata prin ghișeul unic

Plata prin ghiseul unic al Sistemul National Electronic de Plata Online cu Cardul Bancar GHISEUL.RO

