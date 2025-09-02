 

Foto cu caracter ilustrativ

Planta pentru care riști amendă de 20.000 de lei la Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Ploieștenii riscă amenzi contravenționale care pot ajunge la 20.000 de lei dacă dețin pe terenuri ambrozie, o plantă cu potențial alergen ridicat. Persoanele fizice și juridice au obligația de a efectua periodic lucrări de întreținere a terenurilor în scopul distrugerii ambroziei și limitării răspândirii acesteia.

Primăria Municipiului Ploiești reamintește cetățenilor că ambrozia trebuie eliminată de pe proprietăți.

Unde poți semnala prezența ambroziei

Ploieștenii pot sesiza existența suprafețelor de teren infestate cu ambrozie, o plantă cu potențial alergen ridicat, la următoarele numere de telefon ale municipalității:

  • Dispeceratul Primăriei Municipiului Ploiești: 0244/984;
  • Compartimentul Protecția Mediului – Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești: 0244/541071, interior 114;
  • S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L.: 0244/977;
  • Dispeceratul Poliției Locale Ploiești: 0244/954.

Obligațiile proprietarilor de terenuri

Potrivit Primăriei Ploiești, conform prevederilor Legii nr. 62/2018, actualizată, persoanele fizice și juridice au obligația de a efectua periodic lucrări de întreținere a terenurilor (cosire, smulgere, erbicidare, după caz), în scopul distrugerii ambroziei și limitării răspândirii acesteia.

Planta se află în perioada de înflorire, în special în lunile august și septembrie, iar polenul său provoacă reacții alergice severe, reprezentând un risc major pentru sănătatea publică.

Amenzi de 20.000 de lei pentru ambrozie

Nerespectarea obligațiilor legale atrage sancțiuni contravenționale, cu amenzi cuprinse între 1000 lei și 20.000 lei, în funcție de categoria deținătorului de teren”, a precizat Primăria Ploiești, care a lansat și un apel la ploieșteni.

„Facem un apel către cetățeni să manifeste responsabilitate civică și să ia de urgență măsurile necesare pentru curățarea terenurilor infestate, contribuind astfel la protejarea sănătății publice și a mediului”, este apelul lansat de Primăria Ploiești.

