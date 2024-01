Reacția lui Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, la criza gazelor din Ciorani și Tomșani

Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, a reacționat după ce locuitorii comunelor Ciorani și Tomșani au rămas fără gaze, iar școlile au fost închise, elevii urmând cursurile în sistem online.

Iulian Dumitrescu a postat pe Facebook următorul mesaj:

”Deși Consiliul Județean Prahova nu are atribuții directe, pe parcursul ultimelor două zile am încercat să descâlcesc ițele unei situații extrem de complicate pentru reluarea alimentării cu gaze a comunelor Ciorani și Tomșani.

În rezolvarea situației sunt implicați mai mulți operatori economici și există probleme tehnice de fond (anume că zăcământul din care se extrăgea gaz este aproape de epuizare şi nu mai asigură cantitatea necesară în această perioadă).

Am făcut această mediere deoarece mi se pare inuman ca localitățile Ciorani şi Tomşani din județul Prahova să fie lăsate fără gaze în cele mai friguroase zile ale acestui an.

Marți, la sediul Consiliului Județean Prahova, i-am pus la aceeași masă a discuțiilor pe Dacian Petroleum, OMV Petrom, Transgaz, Distrigaz, Premier Energy și Primăria Ciorani.

Miercuri, am discutat cu fiecare în parte, până ce au venit cu o soluție.

Locuitorii din Ciorani și Tomșani trebuie să știe că, în cel mai scurt timp, vor avea din nou gaze. Responsabilii companiilor de gaze m-au asigurat că soluţia tehnică pe care au găsit-o va fi pusă în aplicare în regim de urgență. Pe termen lung, epuizarea zăcământului va trebui să genereze noi lucrări de infrastructură.

Îmi pare nespus de rău pentru această situație în care au fost puşi oamenii şi le înțeleg pe deplin supărarea.

Voi cere Autorității Naționale de Reglementare în Energie să găsească vinovații pentru situația creată și să îi sancționeze conform legii.

Dar preocuparea mea principală este să rezolvăm situația de acum, cu atât mai mult cu cât impactul social al întreruperii gazelor în plină iarnă este mare, mai ales că vorbim de copii, femei, bătrâni afectați”.

