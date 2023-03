Imaginea zilei: O stație din Târgoviște vs una din Ploiești. Să ne ofticăm sau nu?

Am primit astăzi pe whatsapp-ul redacției câteva imagini trimise de un ploieștean aflat în vizită la rude în Târgoviște. Cum pot arăta noile stații de transport în comun din orașul vecin? Lăsăm imaginile să vorbească de la sine…

„Stație autobuz în Târgoviște cu wi-fi. Și ne mai mirăm de ce Ploieștiul este oraș eșuat! Da este!!”, ne-a scris supărat cititorul.

Câteva minute mai târziu a revenit cu o nouă fotografie în care apăreau câțiva muncitori care lucrau la o astfel de stație: „Inclusiv azi la 11:50 se lucrează pentru montarea acestor stații”, ne-a mai scris ploieșteanul.

În Târgoviște am fost de curând, în vara anului trecut mai exact. Am fost plăcut surprinsă de ce am văzut acolo, de orașul în sine și încă nu se montaseră stații de transport în comun cu wi-fi.

Ce ar trebui să facem pentru a avea și noi parte de o asemenea administrație, pentru a putea avea și noi ce au orașele învecinate? De ce la ei se poate și la noi nu? De ce ei au și noi nu? De ce orașul nostru este unul eșuat? Sunt întrebările care se ridică în mintea oricărui ploieștean decent care are ochi să vadă.

În iarnă făceam paralela între organizarea Crăciunului la Ploiești și organizarea celui de la Craiova. Acum vă arătăm o paralelă cu Târgoviște. Vor mai urma și altele… Ne clătim privirile cu imaginile orașelor din țara noastră, mai mici și mai sărace decât Ploieștiul, și, de câte ori avem ocazia dăm fuga să le vizităm. Păi cum să nu ne ofticăm când vedem ce se poate la alții și la noi nu?

Pentru că este, din ce în ce mai evident că în Ploiești NU se poate!… Cel puțin NU cu actuala administrație!

