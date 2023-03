Articolul „De ce Ploieștiul este un oraș eșuat” aduce în atenție, de la „centrală”, situația orașului. Dar cu ce ne ajută?

Ca mulți alții și eu am primit în weekend articolul despre „Ploieștiul – oraș eșuat”, un articol care s-a viralizat la nivel național. Încă o dată, Ploieștiul a ajuns în atenția națională, și nu pentru o realizare măreață. A, ba da, să ajungi orașul „lanterna roșie” în țară, este o „realizare”.

Citește articolul: De ce Ploieștiul este un oraș eșuat

În fiecare aspect, în fiecare aliniat al respectivului articol, este prezentată o situație despre care noi scriem în mod curent, constant, zilnic. Unora li s-a părut ceva spectaculos când le-au vezut pe toate la un loc, mai ales apărute într-o publicație online din presa națională?

Ceea ce articolul respectiv aduce în atenție, nu este vreo noutate, nu este decât o sinteză dureroasă a realității pe care ploieștenii o trăiesc zilnic. Și de ce s-a viralizat în asemenea fel? Pentru că este un semnal de alarmă tras „de la centru”. Deja Ploieștiul nu mai este o problemă locală ci a devenit o „pată națională”. Se schimbă astfel situația. Sau nu?

Sinteza este prezentată. Sunt enumerate motivele pentru care Ploieștiul este un oraș eșuat. Se pune eticheta și… cam atât. Responsabilii nu sunt menționați în articol, iar de soluții nici nu poate fi vorba. Deci pisica este tot la noi în curte, mingea este tot la noi în teren. Ce bine ne-ar fi prins ca, „de la centru” să fie numiți și niște „vinovați”. Dacă tot facem o radiografie a unei stări, să menționăm cu nume și prenume vinovații. Noi o facem constant.

Pe fond, are dreptate autorul articolului, în tot ceea ce menționează, sintetizează corect situația de ani de zile a orașului reședință de județ al Prahovei, unul dintre cele mai înfloritoare județe ale țării. Am căutat însă ceva nou în cuprinsul lui, ceva ce nu am semnalat, sau măcar un nume… unul singur. Nu am găsit nimic.

În concluzie, după ce trecem în revistă aspectele menționate în articolul respectiv, venim cu completări:

Administrațiile locale din ultimii ani și-au pus amprenta serios pe haosul din oraș, iar administrația Volosevici din ultimii trei ani i-a dat lovitura de grație. Soluții, aparent nu există, sau ar exista dacă ar fi în interesul cuiva să le găsească.

Centrul vechi ar putea fi amenajat turistic, dar mai întâi ar trebui să fie curățat de fauna care, vară de vară alungă oamenii care se încumetă să se plimbe pe acolo. Pentru asta, teoretic, avem Poliție Locală. Practic… avem de așteptat…

Spitalele sunt puține și cu mari lipsuri… în primul rând de personal medical. De ce? Pe de o parte și din cauza renumelui prost. Trebuie să fie nebun un medic să vrea să vină să se angajeze la un spital din Ploiești, când toată presa vuiește despre scandalurile de la „Județean”, „Pediatrie” sau „Maternitate”. Credeți că la București nu se întâmplă la fel? Ba da, dar acolo au alte probleme mai mari, nu se agață de „nimicuri”, cum ar fi scandalurile cu medicii și asistentele. Și uite cum a ajuns Ploieștiul de groază și nimeni nu-și dorește să vină să lucreze aici.

La toate acestea se adaugă poluarea… acea poluare industrială pe care autoritățile o neagă („aparatele nu au înregistrat depășiri ale valorilor normale”). Și atunci cine să vrea să vină aici când toți subliniază numai aspectele negative?

La ceea ce facem zilnic în presa locală este oricând binevenită susținerea națională, chiar și sub forma unei compilații a ceea ce relatăm în detaliu, cu nume și prenume.