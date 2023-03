Investiții majore în Parcul Municipal Vest. Reacțiile cititorilor

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești de vineri, 10 martie, figurează proiectul privind trecerea temporară a Parcului Municipal Vest în administrarea Consiliului Județean Prahova. Scopul este derularea unor investiții majore în infrastructura sportivă și de petrecere a timpului liber, fără afectarea spațiului verde.

Consilierii locali vor avea pe ordinea de zi a ședinței de astăzi un proiect privind trecerea din domeniul public al Municipiului Ploiești în cel al județului a mai multor terenuri și construcții, inclusiv cele aferente Parcului Municipal Vest.

Potrivit proiectului, care s-a aflat în dezbatere publică, scopul actului administrativ îl reprezintă investițiile pe care Consiliul Județean Prahova și le asumă în infrastructura sportivă și recreativă , fără să afecteze suprafața actuală de spațiu verde.

Printre clauzele din proiect se numără cea cu privire la revenirea în patrimoniul Ploieștiului a bunurilor după realizarea investițiilor, dar și obligația județului de a demara lucrările în cel mult 24 de luni.

Observatorul Prahovean a publicat în ultima săptămână mai multe articole dedicate fiecăreia din cele mai importante proiecte de investiții asumate de actuala conducere a Consiliului Județean Prahova.

Este vorba de o sală polivalentă, un bazin de înot olimpic, patinoar acoperit și un parc tematic care va permite tururi virtuale ale celor mai importante obiective turistice din România.

Deși în spațiul public au apărut numeroase acuzații ale unor politicieni, unele aberante care vizau tunuri imobiliare în Parcul Municipal Vest, mulți dintre cititorii noștri au reacționat pozitiv la propunerea ”județului”.

Aceștia au înțeles că Ploieștiul se confruntă cu o situație financiară precară și nu și-ar permite investiții de o asemenea amploare. Evident, au existat și comentarii negative, dar acest lucru este normal pentru o dezbatere publică adevărată.

Iată câteva dintre mesajele cititorilor despre:

Sala Polivalenta

Constantin Mihai

Sa vedem cat de adevarat este..Doamne ajuta pentru acest proiect.Sa vedem cât durează.

Corina Ungureanu

De ce nu se face un complex sportiv in care sa regasim sporturile principale din PH? Sporturi olimpice, sporturi la care inca mai avem rezultate! Sala Gimnastica, bazin inot, sala Judo, Lupte, scrima, tenis de masa, gimnastica ritmica, box sunt doar cateva sporturi care au nevoie de sali dotate!

Cri Olt

Este un prim pas pentru a scoate Ploiestiul din mocirla. din cauza primarilor am ajuns pe ultimele locuri din tara la nivel de municipii. Consiliul Judetean o sa rezolve aceasta problema

Dan Soare: Cred că la Ploiești ar trebui rezolvate probleme mult mai importante.

Dumitru Necula

Foarte frumos! Spor la treaba! Cei ce comentați contra mai bine ar fi sa citiți proiectul și apoi sa va spuneti părerea! Nu va luați după alte personaje politice care mint cu nonșalantă locuitorii Ploiestiului!

Anca Popescu: Să nu rămână în stadiul de promisiuni….

Bazinul de înot

Doina Paunescu

Ar fi bine venit cu condiția să se impună ca în săptămâna „școala altfel” elevii de la clasele primare să fie organizați pe ore să învețe să înoate,cu titlu gratuit ,iar în restul timpului ,în afara antrenamentele pentru sportivii de performanță , să fie accesibil contra cost locuitorilor dornici de mișcare .

Iulian Bilbil

Să nu uităm că din Ploiești este marea campioană Tamara Costache !

Gabriel Mihai

Iulian Ghiserel cei din Târgoviște au primar care vrea sa aibă un oraș frumos, ai noștru e pentru cine vrea el.

Constantin Mihai

Este necesar acest bazin pentru Ploiesti care este asteptat de foarte mult timp atat de copii CSM-ului cat si cei de la CSS cat si cei de la Petrolu( care nu i-ați mentionat).Se bateau cu pumni in piept niste consilierii ca o sa inceapa de anul trecut constructia la bazin dar nimic.

In fine legat de acest bazin o sa dureze minim 4 ani.Asa ca o parte din ei se vor lasa iar la initieri sunt copii puțini.Deci cred ca pana construiesc astia acest bazin nu o sa mai avem înotători.

Ioana Harcan

Pentru Primaria Ploiesti sportul nu este o proritate, fie el inot, atletism, patinaj, etc… Nu vor sa aiba o populatie sanatoasa. Spitale nu, sport nu.

Dana Coman: Nu neg importanța unui bazin de înot, dar cred că putea fi construit și în altă parte decât în Parcul Vest

Mihai Petu

Imperios! De cel putin un bazin olimpic are nevoie Municipiul Ploiesti ! Locatia ar fi ideala, in vestul orasului, avand in vedere ca in est exista singurele bazine(de 25m) – particulare dar exista

Viorel Dănescu: Și bazinul e bun, dar ne trebuie școli, spitale, drumuri, apoi distracție.

Despre patinoar

Octavian Laurentiu Cimpeanu

Patinatorii ploieșteni ar merita cu prisosință asa ceva . E suficient sa te uiți la rezultatele lor de-a lungul anilor . Dar , din păcate, în România e recompensata lipsa de performanta – de exemplu: pensiile speciale..

Marcu Ion: Nu mai cred în promisiunile politicienilor. Să-l facă și apoi mai vedem.

Cri Olt

Vad ca unii o dau cu apa calda si sunt off topic. Bineinteles ca un bazin olimpic, patinoar, sala polivalenta sunt benefice oricarui oras, nu doar Ploiestiului. Cine se opune unei asemenea investitii ar trebui sa-si faca o revizie personala.

Marius Soare

Consider ca orice investitie in Ploiesti, in Prahova este binevenita! Orice investitie care contribuie la cresterea calitatii vietii, in infrastructura medicala, sportiva, educationala, culturala, rutiera si altele! Ideea este ca acestea sa se faca, sa nu ramana la stadiul de proiect! Ploiestiul, Prahova merita mult mai mult decat avem in acest moment! Am ramas mult in urma fata de alte zone din tara (nu numai din Ardeal, ci si fata de vecinii nostri)! Trebuie sa avem un proiect pentru urmatorii 5-10 ani, sa vedem unde suntem acum si unde vrem sa ajungem la finalul proiectului! Din pacate, si cred ca sunt foarte multi in asentimentul meu, Ploiestiul a ramas foarte mult in urma! Avem potential economic, uman, nu suntem oras turistic, dar avem alte avantaje pe care le putem valorifica. Avand in vedere performantele tinerilor nostri in domeniul roboticii, cred ca putem sa avem un hub de dezvoltare in domeniul roboticii si IT. Avem o universitate care se poate reprofila (sau macar o parte; viitorul cred ca este in domeniul informaticii ), este in proiect un campus in zona Tatarani! Sunt multe lucruri care se pot face! Noi, ploiestenii, ne dorim sa avem un oras frumos, modern, sa nu fim nevoiti sa plecam in alte parti (pentru servicii medicale, culturale, etc), sa avem tot ce ne trebuie pentru o calitate mai buna a vietii! Sa ne mandrim cu orasul nostru! Vrem spitale, vrem parcuri, sala polivalenta, patinoar, bazin de inot, drumuri bune, curatenie, parcari … tot ce se poate face! Numai sa le facem, si sa le facem bine, ca sunt investitii pentru multi ani, sa le integram intr-un proiect urban sau metropolitan, sa dezvoltam orasul si judetul frumos! Lucrurile au inceput sa se miste, acum avem proiecte, peste ceva timp le vrem fizic!

Alina Badea

Da… este este necesar sunt copii olimpici care su rezultate deosebite.. ar fi util stat antrenorilor acestor copii cât și părinților acestora.. plus ca până acum au avit rezultate deosebite și au adus in tara medalii de aur, argint si bronz… poate nu toată lumea cunoaște acest sport , dar el exista și vem copii minunați și oameni dedicați acestui sport.

Rămâne de văzut dacă proiectul va fi adoptat astăzi de Consiliul Local Ploiești.