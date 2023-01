Cum și-a recunoscut Direcția Internațională a Primăriei incapacitatea de a atrage fondurile europene promise: „Da, au fost și nerealizări” – VIDEO

Dincolo de proiectele anunțate pompos cu privire la atragerea de finanțări europene la Ploiești, anul trecut, cifrele arată cu totul altfel. Reprezentanții Direcției Internaționale din cadrul Primăriei Ploiești au recunoscut, luni seară, la dezbaterea pe tema bugetului din 2023, că din suma de peste 400 de milioane de lei prognozată în bugetul pe 2022, au fost atrase doar 160 de milioane de lei.

Dezbaterea pe tema proiectului de buget pentru 2023 nu a trezit un prea mare interes pentru cetățeni, iar acest lucru nu mai surprinde pe nimeni, în contextul în care inclusiv primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, a lipsit.

Interesant este că, pentru prima dată, la interpelarea făcută de deputatul Mihai Polițeanu, reprezentanții Direcției Internaționale din cadrul Primăriei Ploiești au recunoscut faptul că situația legată de utilizarea fondurilor europene nu este una chiar roz.

Deputatul Mihai Polițeanu a întrebat care a fost suma previzionată la începutul anului 2022 și ce fonduri au fost atrase până la sfârșitul anului 2022?

Răspunsul dat de directorul executiv al Direcției Internaționale din cadrul Primăriei Ploiești, Daniel Soare, a fost îngrijorător, în contextul în care din cee peste 400 de de milioane de lei prevăzute în buget la începutul lui 2022, aproape 300 de milioane de lei nu s-au mai regăsit în calcule la sfârșitul anului.

„Modalitatea de întocmire a bugetelor când este vorba de investiții se previzionează… Sunt lucrări previzionate, sunt investiții care se previzionează, care se rectifică în cursul anului. Unele în plus, unele în minus. Am avut obiective care au fost suplimentare, s-au realizat peste… Am avut obiective care nu s-au realizat, din diverse motive, și n-aș vrea să încep acum să vă spun care sunt și din ce cauze nu au fost realizate. Da, au fost și nerealizări. Dar au fost și foarte multe realizări, pe care aș vrea, totuși să le luăm în calcul”, a susținut Daniel Soare, directorul executiv al Direcției Internaționale din cadrul Primăriei Ploiești.

„Asta îmi ridică mari semne de întrebare de capacitatea primăriei de execuție bugetară pe fonduri europene și în 2023, având în vedere decuplarea de realitate în 2022”, a concluzionat, ulterior, deputatul Mihai Polițeanu, pe Facebook.

Citește și: Explicația Primăriei Ploiești pentru proiectele cu fonduri europene