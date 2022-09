Reacția ploieștenilor la anunțul primarului Volosevici: ”Suntem pregătiți pentru începerea școlii!” – ”V-ați bătut joc de noi!”

Primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici a postat pe pagina sa de Facebook un film de prezentare a lucrărilor efectuate peste vară la unitățile de învățământ din oraș. Cele mai multe comentarii generate de anunțul său ”Suntem pregătiți pentru începerea școlii!” au fost negative, ploieștenii reproșându-i că de mai bine de o lună nu au apă caldă.

”Suntem pregătiți pentru începerea școlii! Mult succes în noul an școlar! CONTINUĂM să investim în infrastructura școlară și educație!” a fost mesajul transmis de primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, pe Facebook, alături de un colaj de imagini.

Reacția ploieștenilor nu a întârziat să apară. Cei mai mulți i-au reproșat primarului că nu a reușit să rezolve criza apei calde.

Iată câteva dintre mesajele transmise de ploieșteni primarului Volosevici:

Elisa Eli: Suntem 12 mamici cu 23 de copilasi.. ..sa ne asteptati cu drag si placere ca venim la usa ta din Paulesti sa le faci baita tuturor..ca ai centrala si,ti da mana.. Pentru inceput venim cu o zi inainte de incepwrea scolii.. Apoi,depinde de tine si acolitii tai din primarie si C.J….nu glumim..sa te porti frumos ca avem si o echipa TV.din Bucuresti.!

Răspunsul primarului Volosevici: Elisa Eli nu stau în Paulesti și va rog public sa îmi spuneți ce depinde de primărie și nu am făcut!! Clar concret….ce trebuia sa facă primaria și nu a făcut! Mulțumesc!

Nicolae Florin: Demisia domnule primar poate alt cineva poate face ceva ptr ploiesti

Păunescu Corina: V-ati batut joc de noi! Mizeria si igiena deficitara au atins cote maxime cu sprijinul autoritatilor incompetente, lipsite de bun simt si surde la vocea ploiestenilor !!! Efectiv va faceti ca nu ne auziti dupa ce ati primit voturile necesare pe spinarea fraierilor platitori de taxe!

Irinel Iliescu Am o rugăminte la tine: când ești sub dusul de acasă, cu apa calda, sa te gândești și la cei 100000 de ploieșteni care nu au acest „privilegiu” în anul Domnului 2022. Gândurile noastre „de bine” sa te „călăuzească” sub dus….Sa nu te opărești….

Gabriela Vasilescu: Administrația locală trebuia să anticipeze aceste situații de urgență. Este responsabilitatea dumneavoastra și a echipei de conducere. Trăim cu ziduri colorate, dar fără condițiile minimale de viață. Faceți macar un efort de consiliu și aprobări centralele de bloc sau cele individuale, fără toate condițiile ce le presupun. O vara intreaga nu va interesat că o parte importantă din populația orașului vă fi întoarsă în evul mediu. Nu va pasă!

Cristian Iordache: Am crezut ca esti un primar,fata de restul primarilor din Ploiesti de pana acum,apa calda o puteai rezolva in doua saptamani daca te interesa.

Mihai Cristian Gabriel: Oare in 2022, putem sa involuam la oras si sa nu avem apa calda, implicit caldura, in crese, gradinite si scoli?? Oare putem sa devenim mai primitivi?

Bogdan Popescu: te instiintez in mod oficial ca incepand cu 01 01 2023 voi sista , pe termen nelimitat, plata impozitului local.

Dragos Oprea: Si noi suntem pregatiti pentru apa calda de o luna…dar degeaba…Rusine dle primar, ne ai dezamagit inca o data.

Oana Manasia: Dar investiții în sistemul de termoficare al școlilor ați făcut? Deocamdată sunt câteva licee și grădinițe care pe hârtie vor beneficia de boilere pentru apa calda. Dar căldură vor avea copiii? Veniți cu propunere de debranșare rapida pentru populație sau de scutire de impozit că tot avem condiții de sat. Știm, nu puteți să faceți nimic dar spre deosebire de fostul primar nici nu puteți da vina pe pe-se-de

Statulescu Maria: APA CALDA, cand o sa avem? Trimitem copiii la scoala nespalati? Primarul are grija sa schimbe stalpii (iliminatul stradal in centru, ca ptr. periferie nu se mai ajung banii), sa darame Blocul 7 Etaje (sa faca alee ptr. promenada), sa faca festivaluri, care mai de care mai trasnite, dar nu-i pasa ca nu avem apa calda. Regret enorm ca v-am votat, dl. primar.

Nicoleta Davidescu: Este responsabilitatea primarului sa asigure minimum d3 igiena personala ,care începe cu furnizarea apei calde,ce sa vezi.Atata lipsa de interes,atâta indolenta este greu de imaginat.Aroganta și lipsa profesionalismului conduc l situații de acest gen.Crede careva ca un an de zile la inceput de mandat am stat cu gunoaiele în porți,chiar și în ziua Sfânta de Paște?

Ana Miți Georgescu: Ganditi va si la ploiesteni domnule primar.Nu vi se pare ca au tolerat destul de mult aceasta situatie?

Ghiţă George: De ce nu ieșiți în media să spuneți clar și răspicat cînd se va relua furnizarea apei calde ?!Cînd ești în postura de primar îți asumi și bune și rele ,dar dumneavoastră nu va asumați doar laude …

Eduard Tanase: APĂ CALDĂ…. dacă credeți că vă vor mai vota ploieșteni de care vă bateți joc vă înșelați, este valabil și ptr. PNL..

Vio Ctin: Trebuie sa ne debransam in masa de la sistemul centralizat ,fara sa cerem aprobare de la incompetentii care isi bat joc de noi