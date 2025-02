Ne-am săturat! Luați, naibii, gunoiul din Ploiești odată!

M-am săturat, vă spun sincer! Munți de gunoaie, „crize”, certuri, acuzații, conferințe de presă, etc! Eu vreau doar să fie luat gunoiul din Ploiești, serviciu pe care îl plătesc! Nu mă interesează cine îl ia, nu mă interesează cine încasează banii, vreau doar să fie curat în oraș!

În urmă cu 8-9 ani, mă trezeam dimineața de zgomotul mașinilor care veneau la încărcat gunoiul. Nu, nu alarma telefonului mă trezea, ci mașina de gunoi! Apoi, după-amiaza, venea din nou mașina. Și asta în fiecare zi. În weekend veneau doar o dată pe zi.

Era curat în zona pubelelor atunci. Cel puțin o dată pe săptămână dădeau și cu soluții dezinfectante. Nu mirosea urât, nici măcar vara, decât rareori.

Apoi a început, brusc, haosul! Mașina de gunoi a început să vină din ce în ce mai rar. Nu mă mai trezea dimineața. Au început să se degradeze pubelele. Nimeni nu le-a înlocuit. În același timp a crescut tariful pentru colectarea gunoiului. Dar seviciul era din ce în ce mai prost.

A venit prima vară în aceste condiții. Am zis că leșinăm de miros. Nu puteai nici să treci pe aleea de lângă pubele. Mergeam să ducem sacii de gunoi ținându-ne respirația. Apoi au apărut șobolanii…

În tot acest timp, în întreg orașul, se adunau munți de gunoaie care, din când în când, erau luate, uneori parțial, de mașina de gunoi. De dat cu soluții dezinfectante, nici nu se punea problema…

Mă îndoiesc de faptul că firmele Rosal, UWS, Bin Go sau Bratner sunt interesate de confortul ploieștenilor

…Într-o nouă „criză a gunoiului”, logic! Primarul Polițeanu cere ploieștenilor să aibă răbdare. Câtă? Până când?

Ca ploieștean nu mă interesează decât să fie luat gunoiul din Ploiești. Am înțeles că asocierea cu ADI Deșeuri nu este benefică pentru oraș. Am văzut, am simțit asta „pe pielea mea și pe nasul meu”. Bun, vreau o soluție să nu mai îmi „pută”, la propriu!

Mă îndoiesc (iertați-mă) că operatorul de salubritate actual (Rosal, UWS, Bin Go, etc.) are în vedere confortul și bunăstarea ploieștenilor. La fel cum mă îndoiesc de faptul că Bratner are în vedere asta. Banul primează… pentru toți!

Nu am o problemă cu asta, atâta timp cât mie nu-mi pute! Dar îmi pute, și îmi pute rău! M-am săturat să aud declarații de presă și să citesc comunicate. Mă enervează jocurile banilor. De ce Rosal s-a transformat în UWS și apoi în Bin Go? Care este logica dacă totul era alb, curat (și nu plin de mizerie, așa cum e Ploieștiul de ani de zile)???

E cusut totul cu ață (nu pot să spun „albă”), și mulți ploieșteni gândesc la fel. Dar, știți ceva, ducă-se toți! Să se redenumească, să facă, să dreagă, să-și dea în cap… dar să ia, naibii, gunoiul!

Pe de altă parte, nici atitudinea de dregător a primarului nu mi se pare ok. „Nu vreau să vă spun unde va fi dus gunoiul!”, a răspuns azi, în conferința de presă. Potrivit Legii 544/2001 este o informație de interes public. De ce a refuzat să răspundă?

M-am săturat! Luați, naibii, gunoiul din Ploiești odată!

…Eu și toți ploieștenii! Ceea ce se întâmplă zilele acestea depășește puterea de înțelegere a oricui. Uite firma de salubritate! Stai, că nu mai e aia! E alta! Dar nu mai e nici aia! Ba e aia, dar se cheamă altfel!

„Mi-a venit o factură de la Bringo (Bin Go – n.r.) pentru gunoi! Ce fac? O plătesc? Nu mai e Rosal? Ce firmă e asta? Eu n-am auzit de ea până acum…”, ne-a scris o cititoare zilele trecute. Și explică-i femeii că e aceeași firmă, dar se numește altfel, și că e ok să plătească factura. Și ca ea sunt mulți.

Aș vrea să spun că ceea ce se întâmplă acum este un „circ ieftin”! Dar numai ieftin nu este, la 28 de lei pe lună, bani pe care îi dau la timp… ca să-mi pută zilnic sub geam de atâta amar de vreme!

Așa că, terminați circul odată și luați gunoiul! Nu vă crede nimeni că vreți doar binele ploieștenilor! Vreți doar banii, asta e clar! Autorizații, avize, drept de ridicare… scuze, pentru ploieșteni asta este doar birocrație! Criza gunoiului tinde să devină o adevărată criză sanitară! Nu sunteți conștienți de asta?!?!

Cui îi pasă de ploieșteni? Nimănui, e clar! Măcar de banii noștri să le pese, dacă nu cerem prea mult! Dăm bani dar luați-ne gunoiul odată!!!