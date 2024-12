Doamna Cristela, o să mâncăm „an apple a day”, pentru a nu deveni constipați ca nație, sperând că vom elimina corect

Dincolo de elucubrațiile prezidențiabilului C.G., recunosc, am urmărit îndeaproape și manifestările publice ale doamnei Cristela, cea care se visează „prima doamnă” a unei țări pe care și-ar dori-o mai pe „bio”, unde oamenii ar trebui să facă dans prin tapping (palme iubitoare le numește), pentru a scăpa de boli și care, mai nou, ne explică diferența dintre „poop” mic și „poop” mare. Nu știu de ce mă autopedepsesc ascultând-o, însă, îmi dau seama că vorba aceea cu „cine se aseamănă se adună” e cât se poate de reală, iar această „first lady wanna be” are convingeri care ar atrage atenția oricărui psihiatru din lumea asta, pentru un studiu de caz.

- Publicitate -

Ieșirile în spațiul public ale Cristelei Georgescu nu îndeamnă decât la făcut cruce și spus „Doamne ferește!”. Femeia împrumută din discursul „mesianic” al soțului, semn că problema nu e doar la unul, ci la ambii.

Inițial am crezut că videourile ei sunt o glumă, nu înțelegeam bine cine de cine face mișto

Am realizat după „n” filmulețe cu această tămăduitoare a neamului că totul e cât se poate de real. Și periculos, deopotrivă. Femeia trăiește într-o bulă și nu asta ar fi problema, dacă discursurile ei absolut șocante nu ar avea menirea să influențeze oameni cu o capacitate mai mică sau mai mare de a discerne.

În țara în care mor peste 1500 de femei anual din cauza cancerului de col uterin, boală care poate fi prevenită prin vaccinare, doamna Cristela e de părere că femeile fac cancer deoarece „și-au castrat” bărbatul. „Adică tu ai cultivat energiile masculine și de aceea te-ai îmbolnăvit”, afirmă autoproclamata medic oncolog. Practic, ce ne zice ea, cancerul nu se face din cauze genetice, din cauza poluării,a alimentației, ori alte „n” alte motive posibile, ci fiindcă femeile își critică bărbații. Horror!

- Publicitate -

Ce să vezi, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții

Tot ea, doamna Cristela, are soluții și pentru sănătatea și binele copiilor, care nu ar trebui vaccinați fiindcă au imunitate de la Dumnezeu, (dar ce să vezi, până la El, te mănâncă sfinții), iar dacă un copil nevaccinat moare e, probabil, din cauza păcatelor părinților. Hrană? De ce ar avea un copil nevoie de hrană? „O coajă de pâine uscată, dar cu multă iubire în ea, e de ajuns”, sună recomandarea soției de prezidențiabil. Mă întreb dacă pe cei doi băieți pe care îi are i-a hrănit tot cu o coajă de pâine uscată. Care băieți? Cei născuți prin cezariană, operație despre care cel ce se vrea șef al statului, spune că reprezintă ruptura cu divinitatea. Acea divinitate pe care o invocă permanent pentru a atinge coarda sensibilă a oamenilor și a manipula.

Tulburarea delirantă nu are limite

Cristela G. continuă să își manifeste tulburarea delirantă, pe care orice om întreg la minte i-ar putea-o combate cu argumente logice, numai să poată avea cu cine să stea de vorbă. Femeile nu ar trebui să poarte pantaloni, ci doar fuste, deoarece pantalonii le blochează energia, feminismul este „o nebunie”, iar bunicul ei, diagnosticat la 30 de ani cu o formă gravă de ciroză, a murit …când a vrut el.

Diferența dintre un „poop” mic și un „poop” mare, explicată de doamna C.G.

Mai nou, aceeași doamnă Cristela cunoaște, pare-se, și motto-ul Facultății de Medicină. „Un caca mic, un spital mare, un caca mare, un spital mic”. Say what?!?! Adică ce vrea să zică autoarea e că „dacă avem eliminări sănătoase, corecte, atunci nu ajungem la spital”. Un fel de, completează nevasta vorbitorului despre energie, hrană, apă, glie, „an apple a day, keeps the doctor away”, cum ar zice englezul ( câh!).

- Publicitate -

Pe mine și cred, sper, în asentimentul meu sunt și mulți alții, această doamnă, înainte să mă îngrețoșeze, începe să mă sperie. Asta fiindcă a spart bula în care trăia, a ieșit din propria sufragerie, unde, până pe 24 noiembrie era o necunoscută, asemeni soțului pe care probabil, nu îl critică niciodată, ca să nu se îmbolnăvească de cancer, și a început să se adreseze mulțimii.

Oameni din toate păturile sociale în fața cărora nimeni nu poate știi ce influență au discursurile ei. Nu văd nimic frumos, elegant și, mai ales, normal, într-o femeie care a epuizat toate subiectele posibile și a ajuns la diferența între mic și mare în ceea ce privește „numărul 2”.

Doamna Cristela, înainte să vorbiți despre „shit”, la propriu, mai bine povesteați oamenilor cum îl veți sprijini pe soțul dumneavostră să ridice sistemul ăsta de sănătate românesc, atât de șubred

Să nu ne mai plece medicii în afară pe bani mai mulți și să avem spitale de stat, unde pacienții să fie tratați decent și cu demnitate. Să nu mai vedem bătrâni cu pensii amărâte care nu își permit să meargă la doctori (ăia pe bune, cu studii la fel de pe bune, nu autoproclamați), fiindcă nu au bani de pus în plic, să nu mai vedem copii bolnavi de cancer (apropo, ei pe cine „castrează?), ai căror părinți fac eforturi supraomenești să îi facă bine în afara, fiindcă România nu le dă nicio șansă. Asta mi-ar fi plăcut. Atunci, probabil aș fi putut, poate, să vă văd o posibilă „primă doamnă”. Până atunci, vă promitem atât: vom mânca „an apple a day” pentru nu deveni constipați ca nație și a putea reuși să eliminăm cum trebuie, când trebuie și ceea ce trebuie corect.

- Publicitate -