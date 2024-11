Ce se întâmplă când ignoranța prinde rădăcini? Cazul Călin Georgescu, vina pe care o purtăm și cum putem schimba asta

Mi-a luat ceva timp să găsesc cuvintele potrivite pentru a descrie rezultatul de duminică seară, când numitul Călin Georgescu a intrat în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Am fost surprins, revoltat și preocupat de faptul că un personaj apărut oarecum din neant, controversat și, pe alocuri, delirant, este pe cale să schimbe radical direcția țării.

Sunt surprins de cât de naivi pot fi semenii noștri și cât de covârșitoare este dimensiunea acestora. Demersul de a penaliza clasa politică este legitim, însă ușurința cu care cad în plasa unor vorbe goale dă foarte mult de gândit despre ce lăsăm în urma noastră ca națiune.

Sunt surprins să văd cât de mult pot influența rezultatul alegerilor falsa aprobare și alimentarea constantă și susținută a unor frustrări. Mă repet: legitime.

Sunt surprins să văd cât de mulți din apropiații mei au votat un candidat despre care nu știau nimic (inclusiv eu, recunosc, nu știam nimic), doar că e popular pe o rețea de socializare sau doar că „vorbește frumos” despre ce a fost România la 1800 și că vrea ”pace mondială”.

Recunosc, actuala clasă politică nu oferă ce trebuie și ce ne dorim, dar nu o putem schimba decât prin implicarea noastră de zi cu zi, nu prin alegerea, în necunoștință de cauză, a unui produs al laboratoarelor Moscovei. E de înțeles că oamenii doresc schimbare, doresc un trai și mai bun și doresc predictibilitate.

Dacă am fi mai corect informați, mai dornici să discernem și nu ne-am mai pierde timpul la căldurică, acasă, scrollând pe rețele sociale în așteptare de dopamină, nu ne-am mai distruge viitorul lăsându-l să joace la păcănele sau pariuri de mic copil, în loc să-i îndrumăm calea în viață, dacă nu ne-am mai uita la ce haine scumpe poartă X, la ce mașină și-a tras Y în loc să vedem ce putem face noi ca să obținem asta sau dacă, și mai simplu, am interacționa mai mult fizic unii cu alții, salutându-ne pe stradă, stând de vorbă mai mult și interesându-ne de soarta celorlalți, în loc să ne exprimăm frustrările prin like, share, ha-ha sau cine știe ce alte emoticoane, cu siguranță am avea o țară mai bună, cu oameni mai buni și mai sănătoși în a discerne corect între bine și rău.

Dacă fiecare din cei care lucrează pe afară ar aplica ce văd, trăiesc și simt acolo și atunci când vin acasă, în vizită la familie și prieteni, cu siguranță că țara asta ar fi altfel. Dacă le-ar păsa cu adevărat de țară și de parcursul ei vestic, pentru că mare parte din Diasporă este în occident, nu ar mai ajunge să pună ștampila pe un personaj delirant doar pentru că e popular online.

Nu sunt de învinovățit cei care acționează așa. Suntem de învinovățit noi, cei care am preferat să stăm pe bară, pasivi, să nu ne intereseze de frustrarea celui de lângă. Suntem de vină noi pentru că am asistat pasivi cum tinerii sunt văduviți de valori pentru că noi nu suntem în stare să le transferăm valorile vieții.

Toate cele de mai sus, combinate cu lipsa de informare a dus la ceea ce se întâmplă acum. Iar, în al doisprezecelea ceas, lucrurile astea trebuie să le schimbăm. Altfel, copiii noștri vor învăța la școală că pământul este plat, că apa cu bicarbonat este leac pentru orice boală și că democrația este o găselniță a conducătorilor rău intenționați de a ne ține în frâu, ca pe oi.

Ce am să fac pe persoană fizică de acum încolo? Nu voi mai sta pasiv și voi avea grijă ca fiecare din cei apropiați să fie informați corect, la timp și clar. Războiul hibrid e aici de mulți ani. Singurul lucru care face diferența e cât de inteligenți, informați și corecți suntem unii cu ceilalți. Asta este tot ce încă mai putem schimba.