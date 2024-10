Pentru ce încasează Volosevici cel mai mare salariu dintre toți primarii din țară?

O analiză publicată în această dimineață de Digi24 arată o realitate tristă: Andrei Volosevici, primarul Ploieștiului, încasează cel mai mare salariu dintre toți primarii de orașe din țară, cu un venit anual net de 217.855 de lei. Doar cei de la București se pot lăuda cu salarii mai mari.

Volosevici îi devansează pe alți primari din țară, primari care, deși au făcut, deși și-au câștigat încrederea cetățenilor, nu se ridică la „valoarea” în cifre a primarului Ploieștiului.

Astfel, la Târgoviște, Daniel Stan ia 214.940 de lei, cu 3.000 de lei mai puțin decât primul domn al Ploieștiului… De ce? Pentru că el a făcut un ștrand, unde ploieștenii merg vara ca să se distreze la prețuri rezonabile.

Lia Olguța Vasilescu, la Craiova, are un salariu de 214.394 de lei. De ce? Pentru că ea a făcut târg de Crăciun la Craiova, unde, an de an, ploieștenii lui Volosevici merg să se bucure de atmosfera de sărbătoare.

La Cluj, Emil Boc nu se poate ridica la valoarea primarului Ploieștiului. Astfel, edilul clujean are doar 213.690 de lei. De ce? Păi el merită cât Volosevici? Pe bune? Voi ați văzut cum arată Clujul?!?! Ați văzut ce parc au inaugurat? Acolo nu mai este nimic de făcut! Rușine să-i fie! Pentru că a adus orașul în acest stadiu, merită cu 4.000 de lei mai puțin decât Volosevici al nostru! Să se învețe minte și să bage orașul în faliment, dacă vrea salariu mai mare!

Florin Birta, la Oradea, are un salariu de 190.853 de lei. De unde diferența aceasta față de cei 217.855 ai lui Volosevici, diferență de 27.000 de lei? Păi cum de unde? Știți ce mișto este să locuiești în Oradea? Dacă ai privilegiul ăsta, ce nevoie mai ai de bani?

Una peste alta, poate ar trebui să ne explice și nouă cineva, muritorilor de rând, ce anume îl califică pe Andrei Volosevici, în câteva zile „primarul de tristă amintire” al Ploieștiului, pentru încasarea celui mai mare salariu dintre toți primarii din România?

Poate agresivitatea verbală din cadrul ședințelor de Consiliu Local? Poate atitudinea superioară față de toți cei cu care intră în discuții? Sau poate doar recordul negativ de pierdere a atâtor fonduri europene pentru orașul Ploiești?

Sau poate pentru că a știut să-și planteze oamenii în toate structurile administrației locale și să le dea salarii generoase deși aceștia nu au competențele pentru a ocupa posturile respective. Este nevoie de tupeu maxim ca să faci asta și, probabil, că acest tupeu justifică un salariu pe măsură. Altfel nu-mi explic…

„Edilii cu care Digi24.ro a stat de vorbă arată că diferența dintre salarii se face la sporul pentru proiectele pe fonduri europene”, scrie publicația națională. „Păi ce spor de salariu pentru fonduri europene are Volosevici?”, cred că este întrebare pe care și-o pune orice ploieștean care trăiește și muncește în acest oraș falimentat de către fostul primar. Este cineva care să răspundă la ea?