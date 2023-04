Un elev de 16 ani, din București, și-a înjunghiat profesoara. La Ploiești, acum câțiva ani, am avut un caz similar. Cine și ce învață din astfel de situații?

Un elev de 16 ani de la un liceu de elită din București și-a înjunghiat profesoara din cauza unui test neanunțat. Am avut un deja vu citind. În urmă cu câțiva ani, la Ploiești, o profesoară era înjunghiată, tot în școală, de către un fost elev. Ligia Deca, ministrul Educației, a declarat, după incidentul din capitală, că regretă și condamnă astfel de fapte, care reprezintă un „semnal de alarmă”. Clișeic totul, mai ales că același șef de la Educație a anunțat că este interzisă exmatricularea elevilor din învățământul obligatoriu. Indiferent de fapte, indiferent de consecințele acestora.

În cazul de față, profesoara de limba de japoneză a comis „o greșeală majoră”. Și-a permis să dea un test neanunțat. Motiv pentru care a primit un cuțit în gât de la unul de-a X-a. Totul pentru că în mintea unor elevi și a unor părinți s-a imprimat adânc ideea că la școală pot face absolut ce vor, că oricum nimeni nu se poate atinge de ei.

Au ajuns unii dascăli să meargă pe vârful picioarelor ca să nu deranjeze elevul. Nici să ridice prea tare tonul nu poate, el profesorul, fiindcă bagă copilul în depresie. Plus tona de reclamații cu care se alege până la cele mai înalte foruri.

Aud cum puști de gimnaziu au ajuns să vapeze nu în toalete, ci în sala de clasă. De campaniile antidrog nici nu mai are sens să vorbim. În Prahova, cel mai mic consumator de cannabis are 13 ani. Unii profesori se fac că nu văd. De frică. Bășcălia e maximă fiindcă astfel de exemplare sunt certate grav cu orice formă de bun simț. Iarăși îmi aduc aminte cum, tot în Ploiești, acum vreun an, niște liceeni de la „Lazăr Edeleanu” s-au gândit să facă mici pe grătar în sala de clasă. Și alte „n” exemple de genul.

Teribilism am zice până aici. Însă când, premeditat, intri cu cuțitul în școală, în clasă, enervat tare că profesorul vrea să-ți dea un test, când îți anunți gestul pe grupul de whataspp cu colegii, întrebând „ar merita să o omor?”, aici nu mai vorbim de anularea demnității unui profesor, ci intrăm în altă sferă. Iar cazul, din nou, aduce în atenție lipsa siguranței în școli.

Avem o legislație care interzice orice intervenție a profesorului în încercarea de a corija un comportament sau altul al elevilor. Pedeapsa exmatriculării e interzisă în proiectul legii Deca. Puștiul acesta de 16 ani va răspunde, evident, în fața legii. Rămâne, însă, întrebarea: ce înțeleg colegi de-ai lui, mai mici sau mai mari, dintr-o astfel de situație? Una, din nefericire, nu singulară. Ce înțeleg și părinții vizavi de mai multă atenție, relaționare și implicare, atunci când e vorba de propriul copil. Fiindcă da, este cât se poate de adevărat: „copilul ajunge, după educația primită, pedeapsă sau răsplată”.