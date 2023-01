Mai noi ori mai vechi? [VIDEO]. Angoasele serii de Joi

La mulți ani și bine v-am regăsit sănătoși în 2023! Se spune că cele mai mari angoase apar după vacanțele lungi de vară ori după șirul generos de evenimente prilejuite de sărbătorile iernii. „Cercetătorii britanici” au ajuns la concluzia că ele își ating apogeul după mijlocul săptămânii, tocmai de aceea am ales ca această rubrica să apară, pe cât posibil, în fiecare seară de Joi din săptămână.

Șarpele cu ochelari vs Supraviețuitorul de mucava

Filmul mai vechi este despre puterea cinică a unui magnat al presei de scandal din New York, cu mină de individ titrat dar cu apucături de nevertebrată rece. Mai mult nu vă dezvălui tocmai pentru că vreau să vă dumiriți singuri până unde poate ajunge puterea manipulatoare și nebănuită pe care i-o pot oferi viciile și indiscretiile altora, unui individ fără scrupule ori sentimente. Actorii Burt Lancaster și Tony Curtis își joacă magistral rolurile dificile, într-un film neașteptat de actual și realist pentru acei ani.

Filmul mai nou este un film de acțiune despre un alt magnat, la fel de detestabil dar care, de această dată, își pune în valoare în situații limită, singura abilitate reală care i-a oferit vreodată putere cu adevărat. Este vorba despre capacitatea remarcabilă a acestuia de a reține și procesa informații de tot felul, instantaneu. Sir Anthony Hopkins și Alec Baldwin fac echipă în acest thriller de supraviețuire neobișnuit, alături de super-modelul australian Elle Macpherson.

Dream pop vs Grunge

Melodia mai veche aparține regretatei Julee Cruise, cântăreață, compozitoare și actriță pe care lumea artistică a pierdut-o anul trecut, la numai 65 de ani. Ea a avut o carieră îndelungată însă a devenit foarte cunoscută în anii ’90 în urma colaborării cu compozitorul Angelo Badalamenti și regizorul David Lynch, pentru cunoscutul serial policier de ficțiune, Twin Peaks.

Melodia mai nouă, deși nu le aparține lor, au făcut din ea un titlu mult mai celebru decât originalul creat de David Bowie. Este vorba despre hitul celor de la Nirvana în interpretarea unică a lui Kurt Cobain, hit lansat într-un inegalabil concert unplugged pe care am avut privilegiul să-l vizionez într-o noapte de Ianuarie, când a fost difuzat în premieră și la noi, de către MTV.

Filmele:

Filmul mai vechi: Sweet smell of success (Gustul dulce al succesului); An: 1957, Regia: Alexander Mackendrick; Cu: Burt Lancaster, Tony Curtis; Gen: Dramă, Noir.

Filmul mai nou: The edge (Înfruntarea); An: 1997, Regia: Lee Tamahori; Cu: Sir Anthony Hopkins, Alec Baldwin, Elle Macpherson; Gen: Thriller, Acțiune.

Melodiile:

Melodia mai veche: Falling ; Artist: Julee Cruise; An: 1990; Gen: Dream pop

Melodia mai nouă: The man who sold the world ; Artist: Nirvana; An: 1994; Gen: Grunge rock.

Vizionare ori/și audiție plăcută!