Folosești mijloacele de transport public din Ploiești? Aplicația pe care o poți folosi pentru a cumpăra bilete și abonamente TCE

Facilitate pentru călătorii din Ploiești care folosesc mijloacele de transport public ale TCE. Aplicația este utilă tuturor celor care folosesc mijloacele de transport în comun pentru a străbate Ploieștiul.

Știu că e comod cu mașina, știu că nu e totul roz și că uneori olfactivul are de suferit.

Totuși, să ne bucurăm că avem mai multe modalități de plată a călătoriei. Și, dacă vă ajută cu ceva, folosind transportul public protejăm mediul și reducem poluarea.

În Ploiești, atunci când merg cu un mijloc de transport în comun de la TCE, folosesc plata cu cardul pentru a achita călătoria. Sunt de părere că este o opțiune rapidă și fără stres.

Alte variante posibile ar fi: achiziția biletului din stație și compostarea acestuia, plata prin SMS și, noua descoperire, cel puțin pentru mine, plata prin aplicația 24pay.

Cum am descoperit aplicația

Eram în Brașov, da, în Brașov, nu în Ploiești și voiam să merg cu autobuzul. Nu știam de unde să iau bilet, iar un călător mi-a spus despre aplicație. La început am crezut că face confuzie sau că mă ia la derută.

Am căutat în magazinul de aplicații și am vrut să văd despre ce e vorba. Evident, deja plecase autobuzul. Am reușit rapid să îmi introduc datele personale și cardul, iar apoi am cumpărat biletul, online, prin aplicație.

Apoi, când am ajuns în Ploiești, pentru că am văzut că aplicația are mai multe orașe încluse, am căutat și în urbea lui Caragiale. Am descoperit că merge să îmi fac achiziție atât de bilet, cât și de abonament.

Nu am cumpărat abonament de pe aplicație, însă am reușit să îmi cumpăr bilet, tot cu 2,5 lei, cu aplicația.

60 de minute pentru o călătorie

Mi se pare foarte tare că din momentul achiziției am 60 de minute la dispoziție pentru a merge pe ruta dorită. Așadar, pot merge până în centru cu traseul 30, iar dacă îmi rămâne timp, mă pot întoarce de unde am plecat, tot cu traseul 30, fără să achit alt bilet. Biletul e virtual, rămâne salvat, iar un cronometru mă anunță cât timp mai am la dispoziție.

Povestea asta cu plimbatul prin oraș, pe un traseu, cu oricâte mijloace de transport în comun, cred că este valabilă și la achiziția călătoriei prin SMS. Dai SMS cu numărul traseului și instant îți vine biletul.

Să fie oare același lucru valabil și pentru plata cu cardul?

În interiorul dispozitivului de plată cu cardul se află un POS unic care generează un bilet cu anumite date pe el, inclusiv numărul de înmatriculare a vehiculului.

Așadar, controlorul poate știi dacă ai cumpăratul biletul din acel autobuz/tramvai etc. sau dacă ai făcut vreo “manevră”. De fapt, nu cred că e vorba de nicio chestie ilegală la mijloc, ci pur și simplu nimeni nu își bate capul.

Pentru că, dacă ar fi să punem corectitudinea pe primul plan, facilitatea celor 60 de minute nu este inclusă și în cazul biletelor fizice pe care le compostezi în transportul public, nu?

Site-ul TCE e praf, încă…

Chiar dacă site-ul celor de la TCE arată deplorabil pentru era digitală în care ne aflăm, aplaud faptul că există mai multe modalități de plată a biletului de transport public.

Iar în concluzie, sper să nu fiu singurul călător care folosește această aplicație în Ploiești. Iar dacă sunt, clar e exclusivitate.

Dacă și voi ați folosit cel puțin o dată această modalitate de plată, dați un semn, un comentariu, poate chiar un feedback legat de experiență.