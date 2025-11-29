Cum va fi vremea în decembrie. Val de ploi, în weekend, în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. În weekend, în Prahova, este în vigoare o informare meteo de ploi, dar și un cod galben de lapoviță și ninsoare la munte.

- Publicitate -

Prahova se află, până duminică, ora 20.00, sub o nouă atenționare de ploi importante cantitativ.

La munte, potrivit ANM, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5…15 cm.

- Publicitate -

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

Cod galben de ploi în Prahova

ANM a emis, sâmbătă, o nouă atenționare de cod galben, avertizare valabilă până duminică, 30 noiembrie, ora 14.00.

În acest interval, potrivit ANM, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20…30 l/mp și izolat peste 50 l/mp. (Detalii AICI).

- Publicitate -

Pentru finele lunii decembrie, inclusiv de Crăciun, potrivit ANM, temperaturile vor fi mai crescute față de cele normale acestei perioade.

Cum va fi vremea în săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice și centrale.

- Publicitate -

Cum va fi vremea în săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice, dar și local deficitare în cele vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

- Publicitate -

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Cum va fi vremea în săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi ușor deficitare în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.