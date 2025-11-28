Cod portocaliu și galben de inundații în Prahova. Atenționare INHGA

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, noi atenționări de cod galben și portocaliu de inundații. Avertizările hidrologice sunt valabile inclusiv în Prahova.

Atenționarea INHGA de cod galben de inundații este valabilă în Prahova în intervalul 28 noiembrie, ora 12.00 – 30 noiembrie, ora 24.00.

„Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, se actualizează atenţionarea Hidrologică nr. 90 din 27.11.2025, a anunțat INHGA.

Codul galben de risc de inundații este valabil pe râul Prahova și pentru afluenții aferenți.

Cod portocaliu de inundații pentru Teleajen și Cricovul Sărat

INHGA a emis, vineri, un cod portocaliu de inundații pentru râurile Teleajen și Cricovul Sărat.

Avertizarea hidrologică este valabilă în intervalul 29.11.2025 ora 06:00 – 30.11.2025 ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Teleajen, Cricovul Sărat (afluenţi ai râului Prahova).

Ploi torențiale în Prahova. Cod galben de lapoviță și ninsoare la munte

La nivelul județului Prahova sunt în vigoare două atenționări ANM de ploi torențiale, dar și de lapoviță și ninsoare pentru zona de munte.

Până duminică, 30 noiembrie, ora 20.00, în Prahova este în vigoare o informare meteo de ploi importante cantitativ.

La munte, îndeosebi pe creste, potrivit ANM, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare.

Atenționare hidrologică valabilă inclusiv în Prahova