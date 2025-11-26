Băicoi s-a înfrățit cu localitatea Chipeșca, din Republica Moldova

Orașul Băicoi a semnat, pe 22 noiembrie 2025, un acord de cooperare cu localitatea Chipeșca din Republica Moldova.

- Publicitate -

Documentul a fost semnat de primarul Marius Ioan Constantin și de Marina Muștuc, primarul din Chipeșca, și vizează dezvoltarea unor proiecte culturale și sportive comune.

Tot atunci a fost încheiat și un parteneriat educațional între Școala Liliesti, reprezentată de directoarea Elvira Cazan, și Școala Chipeșca, reprezentată de directoarea Diana Cepraga, pentru derularea de activități și schimburi între elevi.

- Publicitate -

La eveniment au participat reprezentanți ai Comunei Ariceștii Rahtivani, conduși de primarul Gheorghe Orbu. Primarul Băicoiului le-a mulțumit acestora, precum și lui Andrei Țurcanu, pentru sprijin.

„Două maluri, o singură inimă”, a transmis primarul Marius Ioan Constantin.