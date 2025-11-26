- Publicitate -
Băicoi s-a înfrățit cu localitatea Chipeșca, din Republica Moldova

Bianca Ionescu
Bianca Ionescu
primar baicoi marius constantin

Orașul Băicoi a semnat, pe 22 noiembrie 2025, un acord de cooperare cu localitatea Chipeșca din Republica Moldova.

Documentul a fost semnat de primarul Marius Ioan Constantin și de Marina Muștuc, primarul din Chipeșca, și vizează dezvoltarea unor proiecte culturale și sportive comune.

Tot atunci a fost încheiat și un parteneriat educațional între Școala Liliesti, reprezentată de directoarea Elvira Cazan, și Școala Chipeșca, reprezentată de directoarea Diana Cepraga, pentru derularea de activități și schimburi între elevi.

La eveniment au participat reprezentanți ai Comunei Ariceștii Rahtivani, conduși de primarul Gheorghe Orbu. Primarul Băicoiului le-a mulțumit acestora, precum și lui Andrei Țurcanu, pentru sprijin.

„Două maluri, o singură inimă”, a transmis primarul Marius Ioan Constantin.

