Poluare în Ploiești. Explicațiile lui Andrei Corlan, șeful Gărzii Naționale de Mediu

Observatorul PrahoveanViața Prahovei

Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase la Drăgănești

Roxana Tănase
Roxana Tănase
campanie deșeuri voluminoase Drăgănești

Primăria Drăgănești a anunțat demararea unei noi campanii gratuite de colectare a deșeurilor voluminoase. Acțiunea are loc în perioada 17 – 21 noiembrie 2025

La Drăgănești are loc o nouă campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase. Primăria Drăgănești a anunțat că acțiunea se desfășoară în intervalul 17 – 21 noiembrie 2025.

„Primăria Drăgănești, împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova, dar și cu operatorul de salubritate BIN- GO derulează campania de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase în perioada 17-21 noiembrie 2025”, a precizat Primăria Drăgănești.

Pe lista deșeurilor voluminoase care pot fi colectate gratuit figurează obiecte de mobilier, saltele, canapele, uși din lemn sau alte materiale, tâmplărie din lemn sau din alte materiale.

Potrivit anunțului, deșeurile voluminoase se predau la punctul fix de colectare situat la Primărie.

Inițiativa are drept scop de a încuraja cetățenii să contribuie la obținerea unui mediu mai curat, beneficiind de condițiile necesare pentru colectarea selectivă.

Pentru detalii suplimentare despre programul de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase apelați la 0219640.

anunț Primaria Drăgpnești

