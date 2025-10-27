Temperaturi de 20 de grade la Ploiești. Val de ninsori la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. La Ploiești sunt așteptate temperaturi de 20 de grade Celsius, în timp ce la munte vom avea parte de un nou val de ninsori.

ANM anunță o nouă perioadă cu vreme mult mai caldă față de normalul acestei perioade.

Astfel, spun meteorologii, valorile termice diurne vor înregistra un proces de creștere treptată în prima săptămână din interval.

Temperaturile maxime vor debuta, potrivit ANM, cu valori medii de 14 grade, iar până în data de 1 noiembrie vor ajunge la 20 de grade Celsius.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, temperatura maximă înregistrată luni se va situa în jurul a 14… 15 grade Celsius.

La finele săptămânii, în schimb, vom avea parte de temperaturi de primăvară. Mercurul în termometre va urca până la 19… 20 de grade Celsius.

Treptat, însă, după data de 2 noiembrie, vremea se răcește din nou, iar temperaturile maxime, potrivit ANM, „vor coborî spre 14…16 grade”.

„Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în 27 și 28 octombrie, iar în restul timpului acestea se vor semnala cu totul izolat”, a precizat ANM.

Cum va fi vremea la munte

Meteorologii anunță că, la munte, „vremea va debuta cu un regim termic sub normalul caracteristic acestor date, respectiv 27, 28 și 29 octombrie, când maximele se vor situa între 2 și 6 grade mediat regional, iar minimele între -2 și 0 grade”.

La munte, la Cota 2000 din Sinaia, este așteptat un nou val de ninsori. „Vor fi precipitații pe arii mai extinse în 27, 28 și 29 octombrie, iar după data de 2 noiembrie acestea vor apărea temporar și cu caracter local”, a anunțat ANM.

Din 30 octombrie și până în 2 noiembrie, potrivit ANM, vremea se va încălzi treptat, astfel că media maximelor va urca spre 12…14 grade

Temperatura minimă se va situa la 2…4 grade, apoi, spun meteorologii, se va răci ușor, astfel că, în data de 6 noiembrie maximele vor avea medii de 8 grade. Temperatura minimă, în schimb, se va situa la 1 grad Celsius, până la finalul perioadei de prognoză.