Minoră de 15 ani, dată dispărută de familie la Băicoi

O minoră de 15 ani a fost dată dispărută de familie în orașul prahovean Băicoi. Sesizarea a fost făcută de mama copilei luni.

- Publicitate -

La data de 13 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Băicoi au fost sesizați de către o femeie despre faptul că fiica sa, COTEȚ CRINA ANAMARIA de 15 ani, a plecat în mod voluntar din orașul Băicoi și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: aproximativ 170 cm înălțime, 75 de kilograme, par șaten și ochi căprui.

- Publicitate -

La momentul plecării, minora purta o geacă albă, pantaloni (culoare necunoscută) și adidași roz.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la minora în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.