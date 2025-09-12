Cod galben de inundații în Prahova

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenționare de cod galben de inundații. Avertizarea este valabilă și în Prahova.

Avertizarea hidrologică este valabilă până sâmbătă, 13 septembrie, ora 09.00. În acest interval, potrivit INHGA, ca urmare a precipitațiilor prognozate, „se pot produce scurgeri importante pe versanţi”.

Tot în acest interval, spun hidrologii, sunt posibile viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite, dar și posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE.

În Prahova, atenționarea vizează afluenți ai râului Prahova, dar și râurile Teleajen și Cricovul Sărat.

Reamintim faptul că în Prahova, până vineri, la ora 22.00, este în vigoare o atenționare de cod galben de ploi torențiale. (Detalii AICI).