Vecinul dă boxa la maxim. Cum poți obține liniște legal

Viața la bloc vine la pachet cu o serie de obligații, inclusiv de respectare a programului de liniște. La un bloc din Ploiești, în fiecare weekend, problema principală este boxa unui vecin, dată la maximum.

Când vine vorba de regulile de la bloc, menținerea programului de liniște cade în sarcina tuturor proprietarilor. La un bloc din zona de vest a Ploieștiului, muzica dată mult prea tare generează însă conflicte între vecini.

„În fiecare weekend, unul dintre vecini dă boxa la maximum. A ajuns să fie ca un ritual. Nu se mai ține cont de niciun program de liniște. Chiar dacă este weekend, cred că programul de liniște trebuie respectat, în condițiile în care mulți dintre vecini lucrează la schimb.

Am încercat să rezolv problema amiabil cu vecinul, dar nu am reușit. Acum, nici nu mă mai salută, iar problema tot nu s-a rezolvat. Știți cum e cu românul căruia îi spui că te deranjează ceva? Spune că tu ai probleme”, ne-a scris un locatar supărat că, de luni bune, în fiecare weekend, vecinul ascultă muzica la volum maxim.

Amenzi pentru zgomot, la bloc

Potrivit Legii 61/1991, republicată și actualizată, art. 25, se sancționează „tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larmă”. În astfel de cazuri, amenda este cuprinsă între 200 lei și 1000 de.

În plus, legislația prevede că se interzice „tulburarea liniștii locatarilor între orele 22.00 – 08.00 si 13.00 – 14.00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau in sediile persoanelor juridice, in locuintele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinatia de locuinte ori situat în imediata vecinatate a acestora”.

În cazul persoanelor juridice „tulburarea liniștii locatarilor între orele 22.00 – 08.00 și 13.00 – 14.00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare (…)” sancțiunea poate ajunge între 500 lei și 1500 de lei

