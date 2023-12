Orașul Băicoi va avea străzile modernizate integral

Primarul orașului Băicoi, Marius Constantin, promite locuitorilor că va continua modernizarea infrastructurii rutiere până când străzile vor fi modernizate în proporție de 100%.

”Și anul acesta am asfaltat câteva zeci de străzi, așa cum am procedat și în anii anteriori. Ne apropiem de momentul când vom avea 100% drumuri modernizate. Vreau să le amintesc băicoienilor că am reușit inclusiv să reasfaltăm 80 – 90% dintre străzile care figurau deja, dar care fuseseră afectate de lucrări de intervenție la rețele de canalizare, apă, gaze etc. Lucrurile sunt destul de avansate în acest domeniu, pentru că în acest moment mai avem doar puține căi rutiere de reabilitat” a declarat primarul orașului Băicoi pentru presa locală.

Edilul a făcut un scurt bilanț al lucrărilor de investiții derulate în 2023. Printre acestea se numără modernizarea Spitalului Orășenesc, a unităților de învățământ, a parcurilor etc.

Un proiect major de infrastructură rămâne pasajul rutier peste DN1, care se va construi cu o finanțare de 8 milioane de euro și care va descongestiona traficul spre Ploiești și dinspre Câmpina.