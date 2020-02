Sala de sport de la „Grigorescu“ din Câmpina, rămâne închisă publicului larg. Suma de 300.000 lei, alocată din bugetul local, considerată insuficientă pentru a acoperi lucrările de reparații VIDEO

Reabilitarea sălii de sport a Colegiului Național „Nicolae Grigorescu“ din Câmpina dă naștere unor noi neînțelegeri între reprezentanții celei mai mari instituții de învățământ de pe Valea Superioară a Prahovei și municipalitatea câmpineană. Consiliul de Administrație de la „Grigorescu“ susține că sala are nevoie de lucrări consistente pentru înlocuirea pardoselii și cele hidroizolație care se ridică la sute de mii de euro, însă din bugetul local au fost prevăzuți doar 300.000 lei. În lipsa unei înțelegeri dintre cerere și ofertă, programul sălii de sport a fost restricționat pentru publicul larg.

Problema cu sala de sport este una veche, de vreo cinci ani, de când CA al Colegiului „Nicolae Grigorescu“ tot face solicitări pentru o serie de reparații în legătură cu înlocuirea pardoselii, după cum ne-a mărturisit Roxana Stan, directorul instituției de învățământ. Însă nu s-au găsit fonduri în acest sens, iar lipsa lucrărilor se reflectă în gradul de uzură al sălii care a fost dată în folosință în 2004 s-a accentuat.

Sala are în jur de o mie de metri pătrați, iar din 2004 și până la finele lui 2019 a fost deschisă atât elevilor școlii, celor de diverse cluburi sportive, cât și adulților. Folosită câte 10-12 ore/zi, fără a beneficia în acești ani de lucrări de mentenanță și investiții, uzura a început să-și spună cuvântul. În plus, nefiind pază permanentă, unii dintre cei care au intrat în sală și-au vărsat nervii pe mobilierul din interior, rupând scaune, plase etc.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Din această cauză, pe durata vacanței de iarnă, conducerea școlii a decis sistarea tuturor activităților în acest spațiu, fapt care a declanșat o serie de controverse. Activitățile au fost reluate, însă, în prezent, accesul este permis doar elevilor liceului și membrilor cluburilor sportive.

Totodată, sala se confruntă și cu problema infiltrațiilor apărute din cauza tasării umpluturii și a modificării din această cauză a planului de scurgere. Prin urmare, lucrările le-ar presupune și pe cele de hidroizolație, după cum ne-a mai spus Roxana Stan (VEZI VIDEO).

În ciuda discuțiilor apărute în spațiul public, accesul adulților va rămâne în continuare restricționat. Pe lângă cele enumerate mai sus, măsura este necesară și pentru permiterea realizării igienizării sălii, ceea ce era dificil de realizat în perioada anterioară din cauza faptul că programul era până la ora 21.00, iar unii dintre cei care închiriau spațiul stăteau și peste această oră.

Deși toate acestea au fost prezentate și municipalității câmpinene, din bugetul local pentru 2020, „Grigorescu“ va primi doar 300.000 lei, sumă aprobată în ședința de Consiliu Local din 20 februarie. Banii nu vor acoperi toate lucrările cuprinse în proiect cărora este foarte posibil să li se adauge și altele, ținând cont că nimeni nu știe ce se află sub dușumea și care este amploarea reparațiilor care vor trebui efectuate și aici, ne-a mai precizat Roxana Stan.

În plus, lucrările trebuie să respecte anumite standarde, ținând cont că sala este omologată pentru găzduirea mai multor competiții sportive, ceea ce impune menținerea unor standarde.

Am solicitat și Primăriei Câmpina un punct de vedere detaliat privind reparațiile de aici și posibilitatea realizării lor în 2020, pe care-l vom publica imediat cum ne va fi transmis.

VIDEO: Roxana Stan, director Colegiul Național „Nicolae Grigorescu“ Câmpina