Performanță istorică pentru Academia Junior Ploiești: calificare în semifinale la toate cele 4 categorii

ACS Academia Junior Ploiești anunță o performanță remarcabilă pentru handbalul juvenil prahovean, după ce a reușit calificarea la turneele semifinale la toate cele patru categorii de juniori.

Potrivit reprezentanților clubului, o astfel de performanță a mai fost reușită, la nivelul handbalului românesc, de doar alte patru cluburi cu tradiție. Academia Junior Ploiești subliniază însă că rezultatul are o semnificație aparte în condițiile în care este vorba despre un proiect tânăr, privat și nonprofit, construit fără finanțare din partea autorităților.

La categoria Juniori 4, echipa a încheiat pe locul 1 atât în Campionatul Județean, cât și în Euroregiune, cu 9 victorii din 9 meciuri. Bilanțul este completat de 231 de goluri marcate și 112 primite, iar echipa urmează să participe la turneul semifinal.

La Juniori 3, Academia Junior Ploiești ocupă locul 2, cu 20 de puncte, după 11 meciuri, dintre care 10 victorii și o singură înfrângere. Echipa a marcat 483 de goluri și se află în Top 16 din 63 de echipe la nivel național, la doar două puncte de prima poziție, cu trei etape rămase de disputat.

La categoria Juniori 2, echipa este tot pe locul 2, cu 17 puncte, după 14 meciuri: 11 victorii, două înfrângeri și un egal. Cu 447 de goluri marcate, formația se află, de asemenea, în Top 16 național, dintr-un total de 60 de echipe, la un singur punct de lider, cu o etapă rămasă.

La Juniori 1, Academia Junior Ploiești a obținut tot locul 2, cu 24 de puncte, după 15 meciuri, în care a bifat 13 victorii și două înfrângeri. Echipa a marcat 533 de goluri și se află în Top 16 din 34 de echipe, la cel mai înalt nivel al handbalului juvenil din România.

Reprezentanții clubului au precizat că rezultatul de la Juniori 1 a fost obținut în condiții speciale, lotul fiind format din doar opt jucători ai acestei categorii, completat până la 16 cu sportivi mai mici, de la categoria Juniori 2.

Clubul mai transmite că această performanță este cu atât mai importantă cu cât Academia Junior Ploiești funcționează ca proiect nonprofit și fără sprijin financiar din partea autorităților. Reprezentanții echipei au mulțumit sponsorilor SC Avi Prod Grup SRL și LUKOIL, precum și părinților care au susținut activitatea clubului.

Pentru ACS Academia Junior Ploiești, calificarea în semifinale la toate cele patru categorii este prezentată drept o confirmare a unui proiect construit prin muncă, pasiune și sacrificii, într-un sport în care resursele financiare joacă adesea un rol important.

