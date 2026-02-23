Ploieștiul începe să alerge: alPHa Running Club se lansează pe 7 martie

Ploieștiul și județul Prahova intră oficial în ritm de alergare. Clubul Sportiv alPHa Prahova lansează pe 7 martie 2026 alPHa Running Club, o inițiativă comunitară dedicată promovării mișcării, sănătății și participării active la sport.

Noua mișcare este deschisă tuturor – copii, părinți, adulți – indiferent de nivelul de pregătire fizică. Organizatorii își propun să transforme alergarea dintr-o activitate ocazională într-un obicei săptămânal și într-un liant social pentru comunitate.

Evenimentele alPHa Running Club vor avea loc săptămânal, atât în Ploiești, cât și în alte localități din Prahova. Participarea este gratuită, pe bază de înscriere online AICI

Calendarul anual va conține și două evenimente majore de alergare organizate în Ploiești și în Prahova, sub formă de competiții de cross și alergare pe șosea, dedicate în special amatorilor și comunității largi.

„Ne dorim ca tot mai mulți oameni să facă mișcare constant, nu ocazional. Prin alPHa Running Club construim o comunitate activă, în care alergarea devine un obicei săptămânal și o bucurie împărtășită. Participarea este deschisă și gratuită pentru toți cei care vor să înceapă sau să continue să alerge”, a declarat Ionuț Urzeală, directorul CS alPHa Prahova.

La rândul său, coordonatorul secției de atletism, Augustin Iancu, a transmis un apel către prahoveni:

„Îi invit pe toți prahovenii – fie că au mai alergat sau sunt la primul pas – să vină alături de noi. Nu contează ritmul, contează dorința de a începe. Haideți să transformăm fiecare săptămână într-un moment pentru sănătate, energie și prietenie.”