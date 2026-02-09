- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSport

Valentin Crețu din Sinaia, performanță istorică la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
valentin cretu

Valentin Crețu, cetățean de onoare al orașului Sinaia, a reușit o performanță remarcabilă pentru sportul românesc: locul 15 la sanie simplu masculin la Jocurile Olimpice. Este cel mai bun rezultat obținut vreodată de un român la această disciplină.

- Publicitate -

Fără o pârtie de antrenament, Crețu a reușit să întreacă națiuni cu tradiție solidă în sanie și cu resurse mult mai generoase.

Succesul lui Valentin este rezultatul nu doar al talentului său, ci și al susținerii constante a antrenorilor Alexandru Comșa și Corina Drăgan, care au crezut întotdeauna în calitățile sale.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -