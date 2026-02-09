Valentin Crețu din Sinaia, performanță istorică la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina

Valentin Crețu, cetățean de onoare al orașului Sinaia, a reușit o performanță remarcabilă pentru sportul românesc: locul 15 la sanie simplu masculin la Jocurile Olimpice. Este cel mai bun rezultat obținut vreodată de un român la această disciplină.

Fără o pârtie de antrenament, Crețu a reușit să întreacă națiuni cu tradiție solidă în sanie și cu resurse mult mai generoase.

Succesul lui Valentin este rezultatul nu doar al talentului său, ci și al susținerii constante a antrenorilor Alexandru Comșa și Corina Drăgan, care au crezut întotdeauna în calitățile sale.