„Educație prin Șah”, în Prahova, la Prahova Value Centre

Duminică, începând cu ora 9:00, Prahova Value Centre va găzdui prima etapă a anului școlar 2025-2026 din cadrul Programului Național „Educație prin Șah” – Zona Prahova, singurul program de acest tip acreditat de Ministerul Educației și Cercetării.

- Publicitate -

Evenimentul se desfășoară sub egida Federației Române de Șah și are ca scop promovarea și dezvoltarea sportului minții în rândul tinerilor, șahul fiind recunoscut pentru multiplele sale beneficii: dezvoltarea gândirii logice și creative, creșterea capacității de concentrare și cultivarea spiritului de fair-play.

Competiția se va derula pe parcursul a 6 runde de șah rapid, cu un timp de joc de 10 minute + 5 secunde/mutare, și va fi împărțită pe categorii de vârstă: Turneul A: clasa pregătitoare și mai mici, Turneul B: clasa I, Turneul C: clasa a II-a, Turneul D: clasa a III-a, Turneul E: clasa a IV-a, Turneul F: gimnaziu și liceu

- Publicitate -

Festivitatea de premiere va avea loc pentru fiecare turneu în parte. Primii trei sportivi la fete și băieți vor fi recompensați cu tricoul oficial „Educație prin Șah”, cupa și medalie, iar Asociația Județeană de Șah Prahova va oferi premii suplimentare – accesorii gaming – pentru fiecare campion.

Toți participanții vor primi diplome și medalii de participare, în semn de încurajare pentru implicarea lor în promovarea șahului.

Directorul turneului este Țurlea Constantin, iar înscrierile se pot face prin telefon sau WhatsApp la numărul 0730847595.