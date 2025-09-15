Petrolul-Dinamo, meci cu grad ridicat de risc la Ploiești

Lupii Galbeni primesc luni seara vizita celor de la Dinamo București, în ultima partida din etapa cu numărul nouă din SuperLigă.

Petrolul se află în prezent pe locul 12 în clasament, cu șase puncte obținute în opt meciuri, în urma unei victorii, a trei remize și a patru înfrângeri, având un golaveraj de 7-9.

Pe teren propriu, formația ocupă poziția a 14-a, cu doar un punct strâns din trei partide (o remiză și două înfrângeri) și un golaveraj de 2-4. În ultima etapă, Petrolul a pierdut în deplasare contra Farului Constanța, scor 1-2.

Partida este programată să înceapă la ora 21.00, pe arena Ilie Oană din cartierul Mihai Bravu din Ploiești.

Traficul rutier va fi restricționat în totalitate în zona adiacentă arenei sportive, începând cu ora 18:00, pe următoarele străzi: Mihai Bravu, Alexandru Vlahuță, Stadionului și cele ce se intersectează cu acestea, conform solicitării organizatorului adresată instituțiilor abilitate.

Accesul spectatorilor se va face astfel:

pentru Tribuna 0 și Tribuna 1 – prin strada Sportului (inclusiv accesul auto),

pentru Tribuna 2 – prin strada Mihai Bravu,

pentru Peluza 1 – prin strada Alexandru Vlahuță,

pentru Peluza 2, sectoarele destinate gazdelor – prin strada Mihai Bravu.

Accesul spectatorilor se va face începând cu ora 18:30, pe baza biletelor și abonamentelor puse la dispoziție de către clubul organizator, care a comunicat că va deschide toată arena. Aceștia au obligația să ocupe exclusiv locurile înscrise pe documentele de acces.

Intrarea suporterilor echipei oaspete în incinta stadionului se va face pe Strada Latină, constituindu-se în acest sens o zonă de siguranță pe Strada Stadionului.

Suporterilor echipei oaspete li se va permite accesul cu elemente de coregrafie (steaguri, fulare, eșarfe etc.) doar în sectorul special destinat.

Modul de afluire, urmărirea respectării măsurilor de securitate, îndrumarea și supravegherea persoanelor, în interiorul arenei sportive, potrivit legii, se realizează de către agenții societății de pază și protecție, contractată de organizator.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și desfășurării jocurilor sportive, partida de fotbal a fost declarată cu grad ridicat de risc, fapt pentru care informăm participanții la eveniment să aibă în vedere că pot fi supuși unor controale corporale, în scopul împiedicării introducerii în stadion a materialelor sau obiectelor interzise de lege ce pot pune în pericol siguranța celor din jur.

Conform prevederilor legale incidente, spectatorilor aflați în stare vădită de ebrietate sau care comit fapte de dezordine, înainte sau în timpul desfășurării jocului sportiv, nu li se va permite accesul în incinta arenei, fiind sancționați contravențional.

Nu este permisă introducerea pe stadion a băuturilor alcoolice, materialelor pirotehnice interzise de lege ori a altor obiecte ce pot pune în pericol securitatea participanților, aspect ce va fi verificat de forțele de ordine prezente în zona arenei sportive, premergător și pe durata desfășurării partidei de fotbal.

Pentru buna desfășurare a evenimentului sportiv, recomandăm spectatorilor:

