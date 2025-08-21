- Publicitate -

Rafael Baldres Hermann „Rafinha” a semnat cu FC Petrolul Ploiești!

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu fotbalistul spaniol Rafael Baldres Hermann. Jucătorul a semnat un angajament pentru următoarele două sezoane, cu drept de prelungire pentru încă un an.

„Atacantul, în vârstă de 27 de ani, vine de la campioana Andorrei, Inter Club d`Escaldes, echipă cu care a jucat, în această vară, atât în preliminariile Ligii Campionilor, marcând un gol în poarta lui FCSB, cât și în fazele eliminatorii din Conference League, înscriind o dată în „dubla” cu Olimpija Lublijana”, a anunțat Petrolul Ploiești.

Cu junioratul făcut la Espanyol Barcelona, potrivit FC Petrolul, „Rafinha” și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în eșaloanele inferioare ale fotbalului iberic.

Jucătorul a evoluat la CD Teruel, AD Almudevar, CD La Almunia, AD San Juan, Utebo FC, SD Ejea, UD Barbastro și CF Epila, înainte să se alăture, în vara lui 2024, celor de la Inter d`Escaldes.

Șofer din Argeș, surprins pe contrasens pe DN1, drumul spre Sinaia

Din nou inconștiență la volan, pe un drum din Prahova, intens circulat. Un șofer a fost surprins în timp ce conducea cu viteză, pe...
Rafael Baldres Hermann a marcat 17 goluri în cele 38 de partide disputate pe parcursul ultimului an, trecându-și în palmares campionatul și Cupa Andorrei”, a mai precizat Petrolul Ploiești.

Petrolul Ploiești a anunțat, ieri, că fundașul central Robert Sălceanu a semnat un angajament pentru următoarele trei sezoane.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

0
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...
Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

0
De ce nu curge apa la robinete în multe...
Exclusiv

Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova

1
În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

6
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

2
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

0
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...
Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

0
De ce nu curge apa la robinete în multe...
Eveniment

Șofer din Argeș, surprins pe contrasens pe DN1, drumul spre Sinaia

0
Din nou inconștiență la volan, pe un drum din...
Eveniment

Bărbat reținut după ce și-a lovit câinele cu un fier în cap

0
Un bărbat din Gorgota, în vârstă de 45 de...
Administrație

A început marcarea copacilor din Ploiești care vor fi tăiați

0
După modelul clădirilor cu bulină roșie, arborii uscați din...
Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

7
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

5
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
Un nou fundaș în echipa „lupilor”. A semnat un acord cu Petrolul

Roxana Tănase -
Petrolul Ploiești va avea în echipă un nou fundaș...

Cu cine va juca Petrolul în Cupa României

Marius Nica -
Petrolul Ploiești va juca în Play-Off-ul Cupei României Betano...

Petrolul aduce un atacant care a marcat împotriva FCSB în Liga Campionilor

Marius Nica -
Petrolul Ploiești va anunța zilele acestea transferul unui atacant...

Petrolul îl transferă pe Danel Dongmo, jucător de Conference League

Marius Nica -
Petrolul Ploiești este foarte aproape de a-l aduce la...
Petrolul – Hermannstadt s-a încheiat la egalitate: 1-1

Corina Matei -
Sâmbătă, 16 august 2025, pe Arena Ilie Oană din...

Petrolul – FC Hermannstadt. „Vom câștiga cele trei puncte”

Roxana Tănase -
Partida Petrolul - FC Hermannstadt este programată sâmbătă, de...

Cât costă biletele la meciul Petrolul – FC Hermannstad

Roxana Tănase -
Petrolul Ploiești întâlnește, sâmbătă, 16 august, de la ora...

Echipa de gimnastica ritmică de la CSM Ploiești, vicecampioană națională

Corina Matei -
În weekendul 8-10 august 2025, Sala Sporturilor Olimpia din...

