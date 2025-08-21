Rafael Baldres Hermann „Rafinha” a semnat cu FC Petrolul Ploiești!

Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu fotbalistul spaniol Rafael Baldres Hermann. Jucătorul a semnat un angajament pentru următoarele două sezoane, cu drept de prelungire pentru încă un an.

„Atacantul, în vârstă de 27 de ani, vine de la campioana Andorrei, Inter Club d`Escaldes, echipă cu care a jucat, în această vară, atât în preliminariile Ligii Campionilor, marcând un gol în poarta lui FCSB, cât și în fazele eliminatorii din Conference League, înscriind o dată în „dubla” cu Olimpija Lublijana”, a anunțat Petrolul Ploiești.

Cu junioratul făcut la Espanyol Barcelona, potrivit FC Petrolul, „Rafinha” și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în eșaloanele inferioare ale fotbalului iberic.

Jucătorul a evoluat la CD Teruel, AD Almudevar, CD La Almunia, AD San Juan, Utebo FC, SD Ejea, UD Barbastro și CF Epila, înainte să se alăture, în vara lui 2024, celor de la Inter d`Escaldes.

Rafael Baldres Hermann a marcat 17 goluri în cele 38 de partide disputate pe parcursul ultimului an, trecându-și în palmares campionatul și Cupa Andorrei”, a mai precizat Petrolul Ploiești.

Petrolul Ploiești a anunțat, ieri, că fundașul central Robert Sălceanu a semnat un angajament pentru următoarele trei sezoane. (Detalui AICI).